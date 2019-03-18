Заставили гражданских рыть окопы: в "Л/ДНР" подняли панику из-за "наступления" ВСУ

Российское оккупационное командование мобилизовало жителей оккупированных территорий "Л/ДНР" для рытья траншей, окопов и оборудования ложных огневых позиций террористов.

Об этом во время брифинга по ситуации в районе проведения Операции Объединенных сил сообщил представитель Минобороны Украины. Такие данные предоставлены Главным управлением разведки.

"В частности, под предлогом якобы угрозы наступления ВСУ в рамках мобилизационных мероприятий оккупанты предусматривают задействовать большое количество местных жителей к выполнению инженерных работ на передовых позициях соединений и частей 1 и 2-го армейского корпуса ВС РФ", — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдается расширение масштабов привлечения гражданского населения к участию в мероприятиях по поддержке террористических войск.

"При этом российским оккупационным командованием военнослужащим передовых подразделений, в т.ч. инженерных, очередное месячное денежное обеспечение за январь-февраль с.г. выплачено без надбавки за выполнение боевых задач и такие выплаты не запланированы в течение первого полугодия текущего года", — добавили на брифинге.

Иллюстрация e-gorlovka.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 17 марта. В ответ ВСУ уничтожили трех и ранили четырех террористов.

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