Зашли с четырех сторон: стало известно, как Россия захватила Крым

Российские военные приезжали в Крым для последующих оккупации и аннексии с четырех направлений.

Об этом заявил пресс-секретарь волонтерской организации InformNapalm Михаил Макарук, передает "Радио Свобода".

"Первый – автомобильный путь Харьков-Симферополь... Они были переодеты в гражданское. Приезжали, в Севастополе получали оружие и спокойно себя там чувствовали... Второй путь – высадка военной силы, техники, людей из больших десантных кораблей Балтийского флота, Северного флота, прибывающих в Севастополь... Добирались также паромом", - сказал волонтер.

По его словам, активная подготовка к аннексии Крыма велась около двух месяцев.

Макарук отметил, что это было установлено при помощи международной системы поиска кораблей и отслеживания публикаций людей, которые переодевались, фотографировались на фоне военных кораблей и с военной техникой, применявшихся во время аннексии. Эта техника, в частности БТР-82У, есть только у российской армии.

Он отметил, что 18-я мотострелковая бригада Северного военного округа добиралась в Крым также на самолетах. Данное подразделение принимало участие в блокировании воинских частей ВСУ.

По словам Макарука, Россия направила в Крым много силовиков, так как "не хватало кадровых профессиональных военных. Была угроза того, что большая часть украинских военнослужащих, которые были в Крыму, могли оказать сопротивление".

Волонтер также добавил, что установлены несколько подразделений ВС России, которые захватывали Крым.

"Наша команда уже точно подтвердила участие 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ России, 45-й отдельной гвардейской бригады учебного назначения, 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 18-й отдельной мотострелковой бригады. А также 10-й отдельной бригады спецназначения Главного разведывательного управления России", - сказал он.

Макарук добавил, что InformNapalm сотрудничает с Министерством юстиции Украины, которое готовит ряд обвинительных актов для дел Украины против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF фактически признал, что так называемый "референдум" в Крыму был незаконным и проходил под дулами автоматов.