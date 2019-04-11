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Охранник выстрелил школьнику в висок: все подробности ЧП под Днепром

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В Днепропетровской области охранник из пневматической винтовки выстрелил в голову 13-летнему школьнику, который якобы его доставал. Парень получил тяжелую травму и был доставлен в реанимацию.

OBOZREVATEL узнал подробности происшествия.

Случай произошел 10 апреля в с. Зеленый Гай Томаковского района. Полицейским 26-летний задержанный рассказал, что вечером к нему на тракторную бригаду зашел школьник. У них возник конфликт: якобы парень вел себя нагло, на замечания не реагировал.

"Тогда мужчина решил напугать школьника и выстрели из пневматической винтовки", – сообщили в полиции.

Стрельба в Днепропетровской области

Стрельба в Днепропетровской области

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Подросток получил ранение и был доставлен в реанимацию Томаковской центральной районной больницы.

Главный врач медучреждения Сергей Магась, рассказал OBOZREVATEL, что пулька вошла подростку в височную область, прошла через ткань мозга и застряла в затылочной области.

"На момент поступления мальчик был в сознании, на вопросы отвечал односложно и заторможено. Оказали помощь, сделали обследование, после чего по "скорой" в сопровождении врачебной бригады отвезли пострадавшего в областную больницу", – рассказал он.

Стрельба в Днепропетровской области

Стрельба в Днепропетровской области

Главврач отметил, что мальчик не помнил, что с ним произошло, так как на момент госпитализации у него была ретроградная амнезия.

На сегодняшний день полицией открыто уголовное производство по ст. 121 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи – до восьми лет лишения свободы.

Стрельба в Днепропетровской области

Стрельба в Днепропетровской области

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в супермаркете Киева между посетителям в очереди за пиццей произошел конфликт, в итоге один мужчина ударил своего оппонента кулаком в голову. Пострадавший на следующий день скончался.

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Темы
ЭксклюзивКриминал
Место
УкраинаДнепр
Теги
криминалдетиНациональная полиция Украиныстрельба
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кугутёнок обнаглел - но таких из маузера стрелять надо. :-)
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Cyханов Дмитрий
Cyханов Дмитрий
Трубицын Александр, Хyйлосос климакс y тебя настал?
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Chesny Victor
Chesny Victor
Трубицын Александр, жаль, что тебе старый вонючий ишак, нельзя яйца отстрелить.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Совсем одичали нерабы без нашего присмотра.
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Chesny Victor
Chesny Victor
Пигин Макс, присматривай за своим очком. Не ровен час, попадешь к Кадырке на кукан.
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