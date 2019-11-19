"Заплатила полмиллиона": в деле взяточников из Офиса Зеленского произошел новый поворот

Экс-заступник министра культуры Виктория Лесничая, которую подозревают в мошенничестве, внесла залог и вышла из СИЗО.
Об этом заявил ее адвокат Виталий Гринев в комментарии "Украинской правде". Напомним, что бывшая чиновница, как сообщница директора департамента Офиса президента Светланы Кондзели, проходит по делу получения 300 тысяч долларов взятки.
По словам правозащитника, залог в размере 576 тысяч гривен, согласно постановлению суда, были внесены. Соответственно, суд освободил подозреваемую из-под стражи.
Виктория Лесничая
ТСН
Адвокат также подчеркнул, что средства на внесение залога собрали друзья Леснией.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало на взятке в 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента Светлану Кондзелю. Информацию официально подтвердила пресс-служба Офиса главы государства.
В НАБУ подтвердили задержание чиновницы ОП Светланы Кондзели. Она находилась в составе преступной группы. В результате проведения операции "под прикрытием" детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 тысяч долларов США с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".
Позже по подозрению в мошенничестве НАБУ задержало союзницу Светланы Кондзели – Викторию Лесничую. Она была заместителем бывшего министра культуры Украины Михаил Кулиняк.
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