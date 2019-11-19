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19 ноября • обновлено в 14:52
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"Заплатила полмиллиона": в деле взяточников из Офиса Зеленского произошел новый поворот

1.5т
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Экс-заступник министра культуры Виктория Лесничая, которую подозревают в мошенничестве, внесла залог и вышла из СИЗО.

Об этом заявил ее адвокат Виталий Гринев в комментарии "Украинской правде". Напомним, что бывшая чиновница, как сообщница директора департамента Офиса президента Светланы Кондзели, проходит по делу получения 300 тысяч долларов взятки.

По словам правозащитника, залог в размере 576 тысяч гривен, согласно постановлению суда, были внесены. Соответственно, суд освободил подозреваемую из-под стражи.

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Виктория Лесничая

Виктория Лесничая

ТСН

Адвокат также подчеркнул, что средства на внесение залога собрали друзья Леснией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок Марта Рок
Персона
Светлана Кондзеля
Место
Украина
Теги
коррупция Государственное Бюро Расследований Офис президента
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Каэш друзья! Она такую мелочь да ещё и в гривнах не хранит.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Новая власть говорите... Посадки... Выбрали идиоты
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