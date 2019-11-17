Заморозили живьем? Появилась жуткая версия гибели украинцев в Польше

Односельчане погибших в Польше украинцев подозревают, что кто-то специально открыл окно в морозильной камере для фруктов, куда они залезли, после чего запер заробитчан внутри.

Соответствующую версию о смерти 28-летнего Игоря и 46-летнего Ивана рассказали в комментарии информационному-аналитическому порталу Тернополя "Сорока".

Семья украинцев уверена, что трагедию подстроил поляк, на которого они работали. По словам родственников, Игорь и Иван уехали на заработки еще 14 августа, а официально их трудоустроили только 8 ноября – за два дня до смерти.

Мужчины погибли всего за несколько часов до возвращения домой. Утром приехал украинских перевозчик, чтобы забрать Игоря и Ивана с вещами. Когда их не обнаружили, начались поиски. Водитель утверждает, что польский работодатель после этого начал убеждать, чтобы тот тихо уехал с места трагедии, иначе полиция начнет допрашивать, как свидетеля.

Фото с места ЧП RMF24.pl

"Поляк, у которого работали Иван и Игорь заявил семье, что может самостоятельно тела довезти до границы Украины, но, если ему заплатят 40 тысяч злотых", – рассказала журналистам соседка погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL, тела украинцев нашли на яблочной плантации в Садковице (Лодзинское воеводство) 10 ноября. Мужчины оказались запертыми в камере, наполненной азотом.

Товарищи украинцев и их родные считают, что гибель – инсценировка, и все подстроили, чтобы не расплачиваться с ними.

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