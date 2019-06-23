Заммэра Сум оскандалился из-за концлагеря для ЛГБТ: в дело вмешалась прокуратура

Заместитель Сумского городского головы Максим Галицкий накануне Марша равенства написал, что хочет видеть представителей ЛГБТ-сообщества в концлагерях.

Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко написала на своей странице в Facebook, что по данному факту начато уголовное производство.

Противник ЛГБТ Максим Галицкий

"Один из заместителей Сумского городского головы накануне проведения Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества на своей странице в "Фейсбук" выразил свое видение этого события, в частности, отметил, что хотел бы видеть таких лиц в концлагерях", – отметила Науменко.

Пост Галицкого в Facebook

Она уточнила, что сведения по данному факту внесены в ЕРДР 23 июня 2019 по ч. 1 ст. 161 УК Украины (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями).

Как передает "Громадське", позже Галицкий удалил свою публикацию из Facebook, а в комментариях пояснил, что не призывает восстанавливать концлагеря, поскольку их функции выполняют исправительные колонии. Несмотря ни на что, он настаивает на криминализации однополых отношений и их "пропаганды". Галицкий привел в пример законодательство СССР и послевоенной Германии (где гомосексуальность оставалась преступлением до 1969 года).

Кто такой Максим Галицкий

Родился 9 мая 1991 в городе Сумы. В 2012 году закончил Львовский национальный университет им. И. Франко (образовательно-квалификационный уровень бакалавра политологии).

Галицкий Фото: Facebook Галицкого

В 2014 году окончил Киевский национальный университет им.Тараса Шевченко. Получил диплом магистра, квалификацию политолога, преподавателя высшего учебного заведения, научного сотрудника, эксперта по общественно-политическим вопросам.

С февраля 2015 по 14 июля 2016 года работал в должности начальника отдела связей с общественностью и аналитического обеспечения управления коммуникаций, информационного обеспечения и внешнего партнерства департамента коммуникаций и информационной политики Сумского городского Совета.

Максим Галицкий Фото: Facebook Галицкого

С 15 июля 2016 по сентябрь 2017 был начальником отдела по вопросам дизайна городской среды управления архитектуры и градостроительства Сумского горсовета. 27 сентября 2017 назначен заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. Также он является кандидатом в депутаты горсовета по 21 округу.

Максим Галицкий - кандидат в депутаты Фото: Facebook Галицкого

Как сообщал OBOZREVATEL, утром, 23 июня, в центре Киева собрались противники ЛГБТ. Во время марша они пытались прорваться в колонну, но полиция их вытеснила. Также неизвестный попытался прорвать колонну участников, где шла немецкий политик Ребекка Хармс. Он хотел вырвать из рук плакат, но его оттеснили.

Полиция задержала 9 человек, которые пытались устроить провокации на мероприятии. В толпе слышали хлопок, который напоминал взрыв или выстрел. Предварительно, это была петарда.

Противники марша готовили провокацию в виде закидывания участников марша презервативами с экскрементами.

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