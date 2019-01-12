Замкомандующего Сухопутных войск попал в ДТП под Николаевом: все подробности аварии

Под Николаевом в аварии пострадал заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины по логистике, генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.

Об этом сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск на своей странице в Facebook. Авария произошла вечером 11 января на трассе Николаев-Благовещенское, вблизи населенного пункта Себино Новоодесского района Николаевской области. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Бригадой "скорой" пострадавшим была оказана помощь, после чего их доставили в больницу. ДТП произошло в условиях сильной гололедицы. Состояние пострадавших в ДТП оценивается как средней тяжести и стабильное", – сказано в сообщении.

"Новости N"

При этом местное издание "Новости N" уточняет, что внедорожник Hyundai Terracan с номерными знаками ВСУ ехал по трассе, со стороны Николаева в направлении Новой Одессы. Возле села Себино водитель не справился с управлением и Hyundai зацепил двигавшийся в попутном направлении Daewoo Lanos. После столкновения корейский внедорожник резко изменил траекторию движения и врезался в полуприцеп седельного тягача MAN, стоявший на обочине.

Пресс-служба полиции области указала, что водитель автомобиля Hyundai, 23-летний военнослужащий, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Daewoo. Военному грозит штраф или арест на срок до шести месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше в ДТП разбился известный украинский журналист Роман Кисиль. Вместе с ним в аварии погибла его мать.

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