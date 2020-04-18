Щодо Арсена Авакова.

Очевидно, що інформація про підготовку замаху на міністра внутрішніх справ України – це явне перебільшення, якщо взагалі не вигадка. Арсену Авакову, звичайно, могли дзвонити колеги з інших правоохоронних органів й попереджати про можливу небезпеку, але на сьогодні фактів реальних дій в цьому напрямі, у тому числі, з боку генерала Шайтанова немає.

До того ж. При усій повазі до Адама Осмаєва, він за своїм статусом не може прирівнюватись до Арсена Авакова, й, мабуть, це зовсім інші системи підготовки й виконавці мають бути.

Щодо підозрюваного Шайтанова і справи Шеремета.

Й переходячи до теми затримання генерала СБУ, ми, професіонали, маємо розглядати цю кримінальну історію комплексно та зі всебічним й системним аналізом нинішньої оперативної обстановки, а також того, шо відбувалось у недавньому минулому.

Наприклад, до і після фізичного знищення журналіста Павла Шеремета було ще кілька з таким же почерком резонансних убивств, які обгрунтовано були кваліфіковані як терористичні акти. Чому лише справу Шеремета Генеральна прокуратура передала в Національну поліцію як навмисне вбивство, а не кваліфікувала як терористичний акт, підслідний СБУ, – до цього часу ніхто виразної відповіді не дав.

Сьогодні Служба безпеки заявляє, що Шайтанов готував ряд терористичних актів з метою знищення людей. А у минулому році виникла доволі серйозна підозра щодо можливої причетності до вбивства Шеремета співробітників спецслужби та виникла необхідність проведення комплексу оперативний і слідчих дій всередині СБ України.

Тому наразі виникає питання-пропозиція.

Якщо СБУ буде розслідувати терористичну діяльність свого ж співробітника Шайтанова, то чому б не перекваліфікувати вбивство Павла Шеремета в терористичний акт (а ознаки цього злочину очевидні) та не передати за підслідністю?

Адже на сьогодні нова команда СБ України показала, що очищує свої ряди й буде об’єктивно розслідувати всі злочини, у причетності до вчинення яких підозрюються її співробітники. До того ж, не буде проблем, які сьогодні виникають у слідчих поліції, щодо доступу до таємних і цілком таємних документів спецслужби, допиту осіб, які знаходяться під глибоким прикриттям, тощо. Слідчі СБУ мають достатні сили і засоби, щоб швидко й професіонально завершити ці складні розслідування в обох зазначених провадженнях.

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