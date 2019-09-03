"Старший" по диктаторских законах и закрыл дело Калетника: чем "прославился" скандальный замгенпрокурора Кизь

Заместитель генпрокурора Сергей Кизь, который недавно закрыл дело бывшего вице-спикера Игоря Калетника без изучения его материалов, начал интересоваться этим производством почти сразу после назначения на свою должность.

Об этом говорится в расследовании Даниила Мокрика для программы "Наші гроші з Денисом Бігусом". Напомним, что Калетник руководил заседанием Верховной Рады 16 января 2014 года, когда депутаты приняли пакет скандальных диктаторских законов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сергей Кизь "24 канал"

Как рассказал прокурор Алексей Донский, сразу же после своего назначения 30 июня 2019 года Кизь отдал незаконное указание подготовить постановление об изменении группы прокуроров по делу диктаторских законов 16 января.

Он отметил, что на совещании в июле Кизь выражал особую заинтересованность Калетником, когда еще не был старшим группы прокуроров по этому делу.

"В этом производстве много подозреваемых. Но с учетом содержания этого совещания и событий вокруг него, я понимаю, что больше всего интересует лицо Калетника", – добавил Донский.

Также о заинтересованности Кизя Калетником рассказал Андрей Радионов – начальник следственного отдела ГПУ, который расследует это дело. Он считает, что Кизя незаконно включили в это уголовное производство и назначили старшим прокурором.

Интересоваться делом Калетника Кизь начал почти сразу после 3 июля – дня, когда Юрий Луценко сделал его своим заместителем.

Сергей Кизь "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Сергей Кизь "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Напомним, Кизь также причастен к срыву спецоперации НАБУ относительно заместителя главы Миграционной службы Дины Пимаховой.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокуратура Украины. Во время выступления перед нардепами он подчеркнул, что ГПУ должна стать центральным органом для реализации государственной политики в сфере борьбы с преступностью.

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