"Закрыл собой побратимов": в больнице умер боец-герой ВСУ

4 июля в больнице города Курахово скончался воин 24 отдельной механизированной бригады, который накануне подорвался на фугасе.

25-летний герой прикрыл собой побратимов. Об этом сообщается на странице 24 ОМБр в Facebook.

Эдуард Лобода, военнослужащий 24 ОМБр им.Короля Данила

"С прискорбием сообщаем, что сегодня, 4 июля 2019 года в городской больнице Курахово от полученных ранений скончался воин Королевской бригады - старший солдат Лобода Эдуард Витальевич. 3 июля он вместе с побратимами обеспечивал прикрытие участков, где прогнозировались действия диверсионно-разведывательных групп противника. По предварительной информации было известно, что в течение последнего месяца противник небольшими группами проникал в Марьинку, устанавливая мины как на маршрутах передвижения военных, так и гражданских", - отмечено в сообщении.

Погибший боец, согласно сообщению, возглавлял группу, которая должна была прекратить проникновение диверсионных групп противника в Марьинку.

"Группа наших военных, которую возглавлял старший солдат Лобода, выбрала правильный рубеж для противодействия, что позволило сделать невозможным проникновение вражеских диверсантов в район наших подразделений. Но накануне противник успел установить на данном направлении фугасы с новейшими датчиками движения российского производства. Эдуард, который шел впереди своей группы, прикрыл побратимов от взрыва, приняв весь удар на себя", - рассказали о подробностях гибели воина в 24 ОМБр.

За жизнь Эдуарда Лободы медики боролись в течение суток. Но ранение оказалось несовместимым с жизнью и боец скончался.

Эдуард Лобода родился в Сумской области 2 января 1994 года.

"Он был патриотом и воином. Человеком, которому не занимать было мужества и отваги. Настоящим, искренним и надежным. Вечная память тебе, друг. Спи спокойно", - отзываются о погибшем воине побратимы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля 2019 года боевики прицельно обстреляли санитарную машину, которая ехала эвакуировать раненого бойца из-под Водяного. Водитель, боец 36 ОБМП Сергей Майборода погиб на месте. Двоих военнослужащих с тяжелыми ранениями доставили в больницу. Там, не приходя в сознание, скончалась санинструктор 36 ОБМП Ирина Шевченко.

Еще один обстрел санитарного транспорта террористы совершили 2 июля. Пострадали два волонтера.

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