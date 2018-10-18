Закопают, как безродного: стало известно, когда и где похоронят керченского стрелка

Устроившего теракт в Керченском политехническом колледже Владислава Рослякова похоронят отдельно от других погибших через две недели.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что керченского стрелка похоронят в секторе для безродных.

"До этого времени будут проводить необходимые экспертизы. В его крови будут искать следы алкоголя и наркотиков", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, теракт в Керчи произошел 17 октября. От рук 16-летнего подозреваемого Владислава Рослякова погиб 21 человек. Парень пришел в колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и расстреливал всех, кто встречался ему на пути. После этого он наложил на себя руки в библиотеке.

В сети рассказывали, что Влад с детства конфликтовал с родителями. Он плохо учился и мало общался со сверстниками. Более того, подросток увлекался маньяками, заявляя, что они не психи.

Семью керченского стрелка назвали неблагополучной. Он жил с матерью отдельно от отца-инвалида.