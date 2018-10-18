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Закопают, как безродного: стало известно, когда и где похоронят керченского стрелка

28.7тЧитать материал на украинском

Устроившего теракт в Керченском политехническом колледже Владислава Рослякова похоронят отдельно от других погибших через две недели.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что керченского стрелка похоронят в секторе для безродных.

"До этого времени будут проводить необходимые экспертизы. В его крови будут искать следы алкоголя и наркотиков", - сказано в сообщении.

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Закопают, как безродного: стало известно, когда и где похоронят керченского стрелка

Как сообщал OBOZREVATEL, теракт в Керчи произошел 17 октября. От рук 16-летнего подозреваемого Владислава Рослякова погиб 21 человек. Парень пришел в колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и расстреливал всех, кто встречался ему на пути. После этого он наложил на себя руки в библиотеке.

В сети рассказывали, что Влад с детства конфликтовал с родителями. Он плохо учился и мало общался со сверстниками. Более того, подросток увлекался маньяками, заявляя, что они не психи.

Семью керченского стрелка назвали неблагополучной. Он жил с матерью отдельно от отца-инвалида.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Как путин склеит ласты, похороните его, возле этого стрелка.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Skovski Anton,педру шоколадную-это кто, твой отец и ты наверное хочешь, что-бы он был похоронен, возле твоего царя?
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Skovski Anton
Skovski Anton
Мартененко Сергей, возле этого стрелка прикопают педру шоколадную с его хунтой
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Kozeyko Irina
Kozeyko Irina
Вот это информация...тот22 года,то 18 лет,теперь уже 16..думали бы прежде чем текст набирать..
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