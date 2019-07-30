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Закопала возле дома: на Волыни военнослужащая зверски убила младенца

1.7т Читать материал на украинском

В городе Устилуг (Волынская область) женщина-военнослужащая убила своего новорожденного ребенка.

Как передает пресс-служба областной прокуратуры, вечером 29 июля медики сообщили полиции, что в больницу поступила роженица с кровотечением, но без ребенка.

На следующий день правоохранители недалеко от места проживания женщины обнаружили закопанное тело новорожденной девочки, замотанное в полиэтилен и ткань.

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"Учитывая, что женщина является военнослужащей, досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований", - сказано в сообщении.

Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

иллюстрация, форма ВСУ

иллюстрация, форма ВСУ

фото из открытых источников

Как писал OBOZREVATEL, накануне под Киевом двое мужчин жестоко убили парня, работавшего на стройке. Его тело сожгли и закопали в лесу.

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Место
Украина Луцк
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