Закончите все в мусорных баках. Гарантирую
СБУ задержала на взятке губернатора Кировоградской области. СБУ
Задержали губернатора Кировоградской области.
Хотел получить за сохранении на должности начальника областной Службы потребителей 1.8 миллиона гривен.
Посмотрел биографию этого губернатора.
С 2003 года человек 12 лет беспрерывно работал на руководящих должностях в МВД.
Подбор кадров – огонь.
Главное.
Раз он просил взятку за должность, значит, прекрасно понимал, что потом этот начальник Потребителей будет отбивать вложенное и насиловать весь бизнес Кировоградской области.
Вдумайтесь.
Даже если бы он вымогал с каждого бизнеса по 1000 грн взятки, то это надо было бы нагнуть 1800 предпринимателей области, только чтоб отбить назначение. И это – в предпоследней по численности населения области Украины.
Рыночный надзор, говорите!
Вот, оказывается, для чего вы в разгар карантина возобновили проверки Потребителей. А как же сбивать деньги с кандидатов за назначения, если их инспекциям не разрешить охоту на бизнес?
24 областных отделений Потребителей.
Если с каждого сбить хотя бы по 1.8 миллиона за назначение – так вам и Совет Реформ не нужен.
Уверен.
В своих влажных эротических фантазиях вы мечтаете только об одном - дать фас на массовые проверки бизнеса по всей стране с одной единственной целью - НАЖИВЫ.
Круг замкнулся.
Брат сбивает бабки за назначения с вас, вы сбиваете бабки за назначения с них, а они потом - со всех нас.
Все это мы уже проходили.
Гарантирую.
Закончите все в мусорных баках.
В лучшем случае...
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