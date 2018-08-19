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"Зайцева в Сумах": появились видео и детали страшного ДТП с полицией. 18+

34.6тЧитать новость на украинском

Автомобиль патрульной полиции, который сбил пешеходов в Сумах, включил сирену лишь за 15 метров до перехода.

Об этом говорится на странице сообщества "Наш Харьков" в Facebook, где было опубликовано первое видео с места аварии.

"Зайцева" в Сумах. Только что полицейские снесли машину и еще 5 человек на пешеходном переходе. По словам очевидцев - включили за 15 метров перед пешеходным мигалки и пошли на таран", - написано в сообщении.

Отметим, авто полиции столкнулось с Аudi около 14:30 на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская. Изначально была информация о том, что в результате ДТП пострадали 4 пешехода и девушка-патрульная.

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На аварию также отреагировало областное управление нацполиции, сообщив о начале расследования. "Руководство Сумского отдела полиции обращается к очевидцам данного происшествия и водителям, которые зафиксировали произошедшее на видеорегистраторы, обратиться к Сумскому отделу полиции и дать показания", - написано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября на улице Сумской в Харькове произошло резонансное ДТП, в результате которого погибли 5 человек, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести. Суд арестовал участников - Елену Зайцеву и Геннадия Дронова.

В июле в деле не смогли найти ключевого свидетеля - врача-нарколога, которая проводила первое обследование Зайцевой и обнаружила следы наркотиков в ее крови. Однако 31 числа появилось заключение Минздрава о наличии в крови наркотиков у подозреваемой.

Место
УкраинаСумы
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Укропы, вы - пидорасы.
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Укропы, вы - настоящие скоты. Никакой "украины" - на Донбассе не будет.
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Doc
Doc
Banderacaput Sergey, Конечно - пока ты не сдохнешь, а это случится очень скоро
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey, какой пмдор - поставил минус? Признавайся собака бандеровская!
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0
3
Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Укропы, вы - настоящие скоты. Никакой "украины" - на Донбассе не будет.
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0
4

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