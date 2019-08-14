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Зайцева резко изменила тактику в суде: что произошло

14.6т Читать материал на украинском

Защита Алены Зайцевой, которая совершила масштабное летальное ДТП в Харькове, заявила о смене апелляционной жалобы. В среду, 14 августа, началось рассмотрение апелляций участников аварии на улице Сумской – Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Как сообщает "Медиапорт", адвокат виновницы ДТП уже не просит отменить приговор и назначить новое рассмотрение.

Елена Зайцева

Елена Зайцева

"Медиапорт"

По словам защитницы Зайцевой Юли Плетневой, подсудимая не снимает с себя вины, но ее вина заключается "только в превышении скорости движения". По мнению защиты, судом проигнорирована степень вины Зайцевой. Плетнева считает, что вина Зайцевой значительно меньше вине Дронова, следовательно это влияет на сумму возмещения вреда потерпевшим, которая, по мнению суда, должна быть не солидарной, а долевой.

Также адвокат Зайцевой заявила, что суд первой инстанции допустил неконкретику, а именно не установил, на какой именно свет светофора выехали и Дронов, и Зайцева, за какой именно состав преступления осуждена Зайцева.

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Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева

"Медиапорт"

Помимо всего, Плетнева несколько раз подчеркнула, что это автомобиль Дронова протаранил автомобиль Зайцевой. Более того, она сказала, что обвиняемая не может пройти надлежащего лечения в условиях СИЗО.

В этой связи защита Зайцевой попросила смягчить наказания до пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года и освободить от основного наказания, установив испытательный срок. Возмещение установить для Зайцевой на уровне 30%, для Дронова – 70%. Зайцева согласилась с мнением своего адвоката.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в центре Харькова 18 октября 2017 года, на улице Сумской случилась страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.

  • К делу о смертельном ДТП привлекли автотехническую экспертизу, которая была проведена по заявлению адвоката одного из подозреваемых Дронова.

  • Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли она в ДТП под действием наркотических или других веществ.

  • В вторник, 26 февраля 2019 года, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельном ДТП, в котором обвинили Зайцеву и Дронова. Позже был опубликован полный текст приговора суда.

  • Большинство опрошенных украинцев не согласились с приговором суда для Зайцевой и Дронова, которых приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП в Харькове.

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Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
Украина Харьков
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Махно Володимир
Махно Володимир
это какой мразью нужно быть этой адвокатше, чтобы защищать эту тварь Зайцеву! Зайцева убил 7 чел и хочет отсидеть всего 5 лет? да тут пожизненно! Надеюсь если вдруг и Зайцева каким то чудом окажется на свободе, то ее настигнет неминуемая участь, аналогичная той что она совершила. Никто не будет по ней скорбить!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да ленчивать ее нужно и поставить точку!если бы она не нюхала кокаин а потом не летела бы на красный свет то и не было бы ничего а Дронов вообще не виновен!!!!он не был под кайфом и не превышал скорости в ГОРОДЕ!!!!!!
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Dell Alex
Dell Alex
Артеллерист Моня, "ленчивать" - это от слова "ленч"? ))) Я думал, что все-таки от "Линч" ))) Ну, а что до всего остального... Кокаин она не нюхала ))) Там другие препараты были. Так что ваши соседи по подъезду не все знают. Дронов поехал на желтый (учите ПДД). Хотя его степень вины, конечно, гораздо ниже. Так что он тоже виновен.
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