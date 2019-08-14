Зайцева резко изменила тактику в суде: что произошло

Защита Алены Зайцевой, которая совершила масштабное летальное ДТП в Харькове, заявила о смене апелляционной жалобы. В среду, 14 августа, началось рассмотрение апелляций участников аварии на улице Сумской – Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Как сообщает "Медиапорт", адвокат виновницы ДТП уже не просит отменить приговор и назначить новое рассмотрение.

Елена Зайцева "Медиапорт"

По словам защитницы Зайцевой Юли Плетневой, подсудимая не снимает с себя вины, но ее вина заключается "только в превышении скорости движения". По мнению защиты, судом проигнорирована степень вины Зайцевой. Плетнева считает, что вина Зайцевой значительно меньше вине Дронова, следовательно это влияет на сумму возмещения вреда потерпевшим, которая, по мнению суда, должна быть не солидарной, а долевой.

Также адвокат Зайцевой заявила, что суд первой инстанции допустил неконкретику, а именно не установил, на какой именно свет светофора выехали и Дронов, и Зайцева, за какой именно состав преступления осуждена Зайцева.

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева "Медиапорт"

Помимо всего, Плетнева несколько раз подчеркнула, что это автомобиль Дронова протаранил автомобиль Зайцевой. Более того, она сказала, что обвиняемая не может пройти надлежащего лечения в условиях СИЗО.

В этой связи защита Зайцевой попросила смягчить наказания до пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года и освободить от основного наказания, установив испытательный срок. Возмещение установить для Зайцевой на уровне 30%, для Дронова – 70%. Зайцева согласилась с мнением своего адвоката.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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