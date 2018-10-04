''Зайцева бы пролетела!'' Подмечен роковой момент в трагическом ДТП в Харькове

Если бы подозреваемый по делу о ДТП на Сумской в Харькове Геннадий Дронов остановился перед воображаемой линией перед светофором, Елена Зайцева не влетела бы в его авто и смертей удалось бы избежать.

Об этом на суде заявила Людмила Фабрис, которая потеряла в ДТП дочь и внучку, пишет "Город Х".

"У меня на вас большая обида как на зрелого, убеленного сединами человека. Почему вы не остановились перед этой линией? Вы задавали себе этот вопрос хотя бы раз? Я потеряла двоих, для меня остановился мир... Я сто раз была на этом месте, и все время думала: если бы вы остановились, Зайцева просто пролетела бы мимо и этой страшной трагедии не произошло", - заплакала женщина.

После ее слов в суде воцарилась затяжная пауза, а Дронов уронил скупую слезу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что ключевой свидетель в деле Алены Зайцевой нарколог Елена Федирко, осматривавшая виновницу ДТП в Харькове, не выезжала на временно оккупированную территорию на Донбассе.