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''Зайцева бы пролетела!'' Подмечен роковой момент в трагическом ДТП в Харькове

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Если бы подозреваемый по делу о ДТП на Сумской в Харькове Геннадий Дронов остановился перед воображаемой линией перед светофором, Елена Зайцева не влетела бы в его авто и смертей удалось бы избежать.

Об этом на суде заявила Людмила Фабрис, которая потеряла в ДТП дочь и внучку, пишет "Город Х".

"У меня на вас большая обида как на зрелого, убеленного сединами человека. Почему вы не остановились перед этой линией? Вы задавали себе этот вопрос хотя бы раз? Я потеряла двоих, для меня остановился мир... Я сто раз была на этом месте, и все время думала: если бы вы остановились, Зайцева просто пролетела бы мимо и этой страшной трагедии не произошло", - заплакала женщина.

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После ее слов в суде воцарилась затяжная пауза, а Дронов уронил скупую слезу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что ключевой свидетель в деле Алены Зайцевой нарколог Елена Федирко, осматривавшая виновницу ДТП в Харькове, не выезжала на временно оккупированную территорию на Донбассе.

Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на OBOZREVATEL.

Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
Украина
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Дарий Олег
Дарий Олег
а вот если бы мать не родила зайцеву то и ничего небыло.
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