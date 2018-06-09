Захватят всю акваторию: Украину предупредили о новой угрозе с Азовского моря

Незаконные действия РФ в Азовском море могут привести к тому, что россияне возьмут под контроль всю его акваторию - вплоть до украинского побережья.

Об этом говорится в статье ZN.UA. Автор акцентирует внимание на необходимости немедленно денонсировать Договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

"По большому счету речь идет о постепенном взятии под контроль всей акватории Азовского моря — вплоть до украинского побережья, ведь суда и корабли Украины и России могут свободно заходить во внутренние воды, а 12-мильная зона территориальных вод Украиной в Азове не отведена", - сказано в публикации.

В то же время заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль объяснила, что все без исключения противоправные действия РФ в Азовском море уже являются предметом правового спора, который длится несколько лет и сегодня рассматривается соответствующим трибуналом.

"Предметом спора, напомню, является нарушения наших суверенных прав в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, гарантированных Конвенцией ООН по морскому праву", - сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая Россия заблокировала для плавания несколько тысяч квадратных километров акватории Азовского моря якобы из-за учений. 24 мая военные РФ задержали два судна - под болгарским и турецким флагами возле Бердянска.

В Госпогранслужбе тогда также заявили, что суда не задерживали, а лишь осмотрели.

5 июня стало известно, что Военно-морские силы Вооруженных сил Украины закрыли три участка Азовского моря до 1 сентября для проведения мероприятий по боевой подготовке.