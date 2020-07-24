Захват заложника в Полтаве: стало известно, где служил преступник

Роман Скрипник, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, а затем сбежал, служил в зоне АТО.

Мужчина попал под четвертую волну мобилизации. Из материалов его дела известно, что он сначала находился в расположении житомирской военной части А0339, сообщает detective-info.com (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Потом в составе 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Скрипник принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе.

Роман Скрипник Соцсети

В запас он уволился в 2016 году, вернулся в Полтаву, где вскоре обратился с заявлением о потере удостоверения участника боевых действий.

Роман Скрипник Соцсети

Роман Скрипник Соцсети

Роман Скрипник Соцсети

Роман Скрипник Соцсети

Роман Скрипник Соцсети

Роман Скрипник Соцсети

Роман Скрипник Соцсети

Роман Скрипник Соцсети

Как писал OBOZREVATEL ранее: