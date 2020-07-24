Захват заложника в Полтаве: стало известно, где служил преступник
Стало известно, где служил Роман Скрипник. Коллаж
Роман Скрипник, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, а затем сбежал, служил в зоне АТО.
Мужчина попал под четвертую волну мобилизации. Из материалов его дела известно, что он сначала находился в расположении житомирской военной части А0339, сообщает detective-info.com (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Потом в составе 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Скрипник принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе.
Роман Скрипник Соцсети
В запас он уволился в 2016 году, вернулся в Полтаву, где вскоре обратился с заявлением о потере удостоверения участника боевых действий.
Роман Скрипник Соцсети
Роман Скрипник Соцсети
Роман Скрипник Соцсети
Роман Скрипник Соцсети
Роман Скрипник Соцсети
Роман Скрипник Соцсети
Роман Скрипник Соцсети
Роман Скрипник Соцсети
Как писал OBOZREVATEL ранее:
Правоохранители нашли автомобиль Романа Скрипника. При этом поиски самого мужчины продолжились. Известно, что он сбежал в лесополосу.
Скрипник освободил полковника полиции Виталия Шияна, но сам успел сбежать и спрятаться в лесу.
В МВД официально подтвердили личность преступника. Также опубликован его "послужной список" судебных дел.