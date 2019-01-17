Захват украинских моряков: Евросоюз выдвинул жесткий ультиматум России

В Евросоюзе призвали Россию немедленно освободить всех 24 украинцев, которых незаконно арестовали после захвата украинских кораблей в Черном море.

Текст обращения был опубликован на официальном сайте Евросоюза после того, как Московский городской суд продлил задержанным срок ареста до конца апреля. Спикер ЕС подчеркнул, что и их делегации, и 15 дипломатическим миссиям отказали в праве наблюдать за ходом разбирательства в Лефортовском Мосгорсуде.

"Мы ожидаем, что Россия немедленно и безоговорочно освободит 24 захваченных украинских моряка, соблюдает их право на юридическое представительство и беспрепятственный доступ со стороны консульских властей, а также обеспечит получение пострадавшими членами экипажа всей надлежащей медицинской помощи", — говорится в обращении.

Пленные украинские моряки

Спикер Европейского Союза также отметил, что Россия должна обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море и обратно в соответствии с международным правом.

Пленные украинские моряки прибыли в Лефортовский суд AFP

"Применение силы Россией неприемлимо", — подчеркнули в ЕС.

Как писал OBOZREVATEL:

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