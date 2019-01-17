Захват украинских моряков: Евросоюз выдвинул жесткий ультиматум России

В Евросоюзе призвали Россию немедленно освободить всех 24 украинцев, которых незаконно арестовали после захвата украинских кораблей в Черном море.
Текст обращения был опубликован на официальном сайте Евросоюза после того, как Московский городской суд продлил задержанным срок ареста до конца апреля. Спикер ЕС подчеркнул, что и их делегации, и 15 дипломатическим миссиям отказали в праве наблюдать за ходом разбирательства в Лефортовском Мосгорсуде.
"Мы ожидаем, что Россия немедленно и безоговорочно освободит 24 захваченных украинских моряка, соблюдает их право на юридическое представительство и беспрепятственный доступ со стороны консульских властей, а также обеспечит получение пострадавшими членами экипажа всей надлежащей медицинской помощи", — говорится в обращении.
Пленные украинские моряки
Спикер Европейского Союза также отметил, что Россия должна обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море и обратно в соответствии с международным правом.
Пленные украинские моряки прибыли в Лефортовский суд
AFP
"Применение силы Россией неприемлимо", — подчеркнули в ЕС.
Как писал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС.
По состоянию на 27 декабря все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
28 декабря адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ФСБ оказывает давление на всех пленных украинцев.
В России допустили, что обмен 24 украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.
15 января 19 украинцам продлили арест до 24 апреля, а еще пятерым — до 26.
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