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Захват украинских моряков: Евросоюз выдвинул жесткий ультиматум России

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В Евросоюзе призвали Россию немедленно освободить всех 24 украинцев, которых незаконно арестовали после захвата украинских кораблей в Черном море.

Текст обращения был опубликован на официальном сайте Евросоюза после того, как Московский городской суд продлил задержанным срок ареста до конца апреля. Спикер ЕС подчеркнул, что и их делегации, и 15 дипломатическим миссиям отказали в праве наблюдать за ходом разбирательства в Лефортовском Мосгорсуде.

"Мы ожидаем, что Россия немедленно и безоговорочно освободит 24 захваченных украинских моряка, соблюдает их право на юридическое представительство и беспрепятственный доступ со стороны консульских властей, а также обеспечит получение пострадавшими членами экипажа всей надлежащей медицинской помощи", — говорится в обращении.

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Пленные украинские моряки

Пленные украинские моряки

Спикер Европейского Союза также отметил, что Россия должна обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море и обратно в соответствии с международным правом.

Пленные украинские моряки прибыли в Лефортовский суд

Пленные украинские моряки прибыли в Лефортовский суд

AFP

"Применение силы Россией неприемлимо", — подчеркнули в ЕС.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Обострение в Азовском море
Место
Украина
Тег
Керченский пролив
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Куни Чан
Куни Чан
Очередная скупая европейская озабоченность. ВСТАВАЙ УКРАИНА В БОЙ НА МОСКВУ и КРИМ!!! и тишина......
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Смотрю на эту беззубую европу , на лицемеиную гниду вальцмана и делаю вывод . Нужно иметь всегда при себе оружие , иначе справедливости в судах и в мире вообще почти неосталось . Сам себя не защитишь , побьют посадят убьют . Всем на тебя срать .
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Доктор Смерть, вот именно!!!
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
да когда же вам европейцам дойдет что кокошные твари только понимают язык силы,эту варварскую педерацию только уничтожить нужно,другого эти варвары лаптекопытные не понимают
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Куни Чан
Куни Чан
Козломордый, иж хитренький, воевать пока ты диван мнешь никто не собирается
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