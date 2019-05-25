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Захват моряков у Керченского пролива: Матиос рассказал об ответе РФ от Украины

1.8тЧитать материал на украинском

Суд дал разрешение на задержание 15 военных РФ по уголовному делу о захвате Россией 24 украинских моряков у Керченского пролива, которое ведет военная прокуратура Украины.

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на странице в Facebook. "Президент Зеленский отметил качественную работу военной прокуратуры Украины по расследованию незаконного захвата украинских моряков", – написал он.

Также Матиос обнародовал инфографику, согласно которой в деле сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девять офицеров и двух рядовых российских военнослужащих.

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Иллюстрация. Керченский пролив

Иллюстрация. Керченский пролив

По его словам, материалы расследования СБУ и военной прокуратуры инцидента в Керченском проливе стали основой украинского иска в Международный трибунал ООН.

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал прорыв Украины в освобождении пленных моряков первым вероятным сигналом о готовности России прекратить войну.

Пятый президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Международного трибунала ООН по морскому праву и поблагодарил профессиональную команду украинских дипломатов, которые "остаются на защите настоящих национальных интересов".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Матиос
Место
Украина
Теги
Керченский проливпленные морякиСБУРоссия
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Глупее ответа не придумать . Живут в параллельной реальности
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеры и раньше визжали, а их чмырей пролжают отлавливать и сажать))))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Матиос много рассказал о работе по предьяве России! А где о морячках? Самое противное в этой возне то, что бандеровцы радостно визжат о победе- а морячки сидят!Так в чём победа! Это ваше 9 мая? Свидомитам в общем, как и порошенко, глубоко нас-ть на морячков. Им главное потешить своё самолюбие: весьмирснами! И все прекрасно понимают, что решение этого трибунала ни как не повлияет на судьбу морячков. Путин сказал: всех на всех!
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