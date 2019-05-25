Захват моряков у Керченского пролива: Матиос рассказал об ответе РФ от Украины

Суд дал разрешение на задержание 15 военных РФ по уголовному делу о захвате Россией 24 украинских моряков у Керченского пролива, которое ведет военная прокуратура Украины.

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на странице в Facebook. "Президент Зеленский отметил качественную работу военной прокуратуры Украины по расследованию незаконного захвата украинских моряков", – написал он.

Также Матиос обнародовал инфографику, согласно которой в деле сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девять офицеров и двух рядовых российских военнослужащих.

Иллюстрация. Керченский пролив

По его словам, материалы расследования СБУ и военной прокуратуры инцидента в Керченском проливе стали основой украинского иска в Международный трибунал ООН.

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал прорыв Украины в освобождении пленных моряков первым вероятным сигналом о готовности России прекратить войну.

Пятый президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Международного трибунала ООН по морскому праву и поблагодарил профессиональную команду украинских дипломатов, которые "остаются на защите настоящих национальных интересов".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!