|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Захотят – отбомбятся по Киеву": Цимбалюк предупредил Украину о главной угрозе России

1.8тЧитать материал на украинском

Если в Кремле решат нанести авиаудар по Киеву, никто в Российской Федерации не будет этому препятствовать. Поэтому Украина должна заботиться о построении сильной армии для своей обороны.

Единственный способ добиться этого — сделать свою экономику сильной и способной обеспечить защитников государства всем необходимым. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Самолеты России

Самолеты России

"Вектор Ньюз"

"Нет сильной экономики — нет сильной армии. Это закон, от этого никуда не денешься. Нет денежек — нет танков, ракет для того, чтобы сбивать самолеты, которые захотят бомбить город Киев. Да-да, я не оговорился. Я вам хочу сказать, что если при каких-то обстоятельствах кое-кто примет решение о том, что нужно срочно отбомбиться по городу Киеву, чтобы "спасти" русскоязычных, в некоторых странах, догадайтесь, про какую я говорю, возражать особо не будут", — сказал он.

Новости
"Нет страны — нет проблем": Цимбалюк раскрыл суть стратегии России по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, также Цимбалюк напомнил, что Россия не успокоится до тех пор, пока не добьется своей главной цели — уничтожения Украины как государства. Поэтому украинцам никогда не стоит забывать об этом и позволять оккупантам хоть как-то приближаться к воплощению своего преступного плана.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
33
Смешно
1
Интересно
7
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нет мозгов - самая нищая в мире колония урина...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения