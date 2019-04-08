"Захотят – отбомбятся по Киеву": Цимбалюк предупредил Украину о главной угрозе России

Если в Кремле решат нанести авиаудар по Киеву, никто в Российской Федерации не будет этому препятствовать. Поэтому Украина должна заботиться о построении сильной армии для своей обороны.

Единственный способ добиться этого — сделать свою экономику сильной и способной обеспечить защитников государства всем необходимым. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Самолеты России "Вектор Ньюз"

"Нет сильной экономики — нет сильной армии. Это закон, от этого никуда не денешься. Нет денежек — нет танков, ракет для того, чтобы сбивать самолеты, которые захотят бомбить город Киев. Да-да, я не оговорился. Я вам хочу сказать, что если при каких-то обстоятельствах кое-кто примет решение о том, что нужно срочно отбомбиться по городу Киеву, чтобы "спасти" русскоязычных, в некоторых странах, догадайтесь, про какую я говорю, возражать особо не будут", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Цимбалюк напомнил, что Россия не успокоится до тех пор, пока не добьется своей главной цели — уничтожения Украины как государства. Поэтому украинцам никогда не стоит забывать об этом и позволять оккупантам хоть как-то приближаться к воплощению своего преступного плана.

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