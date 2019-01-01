''Захлебнутся в хаосе'': озвучен прогноз, как Украина спасет Россию 

Сейчас Украина целенаправленно разрушает популярный в РФ миф "русского мира". Из-за этого в течение ближайших пяти лет Россия захлебнется в хаосе, созданном Кремлем.

Об этом в эфире ObozTV заявил футуролог Алексей Толкачев. По его словам, в таком случае именно Украина выступит стабилизационным фактором распада Российской Федерации

"Причем от Черного моря до Урала. Территория России – это не то, чего мы должны пугаться. Это территория нашей экспансии. И экспансия должна происходить культурная, мировоззренческая, цивилизационная. Не танками, как это пытается делать Россия", – заверил Толкачев.

Он подчеркнул, что Украина должна стать для РФ примером. Выступить законодателем моды на способы решения политических проблем, на сосуществование в обществе, на новую систему образования и новую систему здравоохранения.

"Сегодня мы закрываем тысячелетний гештальт возвращения к собственным корням. Ведь мы на самом деле являемся Киевской Русью. То есть, нам надо осознать, кем мы были. И сейчас отказаться от этой ментальности, заявляя что мы молодая, независимая страна, что нас всегда гнобили, мы несчастные... Да мы не нечастные! У нас огромнейшая история в полторы тысячи лет!" – возмутился футуролог.

"В России однозначно будет обострение её недовольства касательно Украины, потому что мы сейчас забираем историю и часть мировоззрения у них. Им не на что опереться: корни в Киеве, церковь разваливается, что делать?" – подытожил Толкачев.

Ранее в эфире ObozTV блогер и журналист Кирилл Сазонов заявил, что Россия сейчас удерживается от развала только президентом Владимиром Путиным. В случае его смерти системный кризис разрушит Российскую Федерацию.

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