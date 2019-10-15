Убили КГБисты-пенсионеры? Основатель "ДНР" сделал громкое заявление о ликвидации Захарченко

Операцию ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко осуществили агенты КГБ, которым не менее 70 лет.

Такое заявление в интервью пропагандистскому каналу "Царьград" сделал один из первых экс-главарей террористической "республики" Александр Бородай. Он считает, что они якобы работали под контролем СБУ.

"Дело в том, что, еще намекну, архивы Комитета государственной безопасности СССР, тогда еще областные, после распада Союза оказались в Киеве. И в этих архивах содержались данные об агентах еще советского времени. Парадоксально, но факт. Все арестованные по делу – люди, так сказать, глубоко пенсионного возраста", – сказал он.

Александр Захарченко baza.io

Бородай утверждает, что спецслужбе понадобились именно пенсионеры-исполнители, чтобы они оказались вне подозрения.

По мнению россиянина, между ликвидацией Захарченко и Михаила Толстых ("Гиви") и Арсения Павлова ("Моторолы") не стоит проводить параллели.

"Убийство "Гиви" – это одно, убийство "Моторолы" – совсем другое, и убийство Александра Захарченко, Саши Захарченко – совсем третье. У каждого убийства есть свои исполнители, свои причины и свои технические моменты", – сказал Бородай.

В случае с "Моторолой", по его словам, имели место "местные разборки" с криминалом, а не работа силовиков.

"Со стародонецким криминалом, который, так сказать, не очень уютно чувствует себя в нынешнем состоянии в республиках", – утверждает он.

Убийство "Гиви", по его мнению, – удачная спецоперация СБУ. Как сказал экс-террорист, "заброшенные агенты" прибыли на территорию, контролируемую "ДНР", чтобы ликвидировать Толстых.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 сентября в оккупированном Донецке торжественно открыли памятник ликвидированному главарю террористов "ДНР" Александру Захарченко.

Позже оккупанты приставили охрану к могиле Захарченко на кладбище в Донецке, опасаясь "диверсантов из Украины".

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