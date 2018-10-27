Задымился во время взлета: в Одессе произошло ЧП с пассажирским самолетом

В международном аэропорту Одессы 27 октября были эвакуированы пассажиры самолета, который курсировал по маршруту Одесса-Дубай.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, такие действия провели после того, как "Боинг" при взлете задымился в районе шасси.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что задымление произошло в районе шасси. Проводится проверка", - сказано в сообщении.

В полиции уточнили, что после ЧП аэропорт работал в штатном режиме. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

ЧП с самолетом в Одессе

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября в России разбился самолет Л-39, рухнув в воду.