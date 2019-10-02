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2 октября • обновлено в 09:20
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Задушила одеялом: в Харькове дочь убила мать и выбросила труп на стройке

1.8т Читать материал на украинском

В Харькове женщина во время ссоры задушила родную мать, а труп вывезла и спрятала на заброшенной стройке.

Как сказано в сюжете ТСН, труп, завернутый в мусорные пакеты, нашли лишь спустя несколько месяцев.

Полицейские не сразу установили личность погибшей, ведь об исчезновении женщины никто не заявлял.

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"После вскрытия эксперты сказали, что тело пролежало примерно две недели. Один сосед узнал, что в этом халате она выносила мусор. Потом уже зубы и все остальное, экспертизы ДНК", – сообщил руководитель сектора превенции Немишлянського отдела полиции Александр Гребеник.

В ходе расследования полицейские выяснили имя погибшей, ей оказалась 73-летняя харьковчанка по имени Раиса, которая проживала с 52-летнй дочерью. Полиция установила, что она тоже исчезла, но перед этим сказала соседям и знакомым, что мать уехала за границу к родственникам, поэтому ее не искали.

Со слов соседей, пенсионерка работала уборщицей в детском саду. Она проживала с дочерью и часто ссорились. Полиция задержала подозреваемую уже в Киева, куда она сбежала после убийства.

Дочь задушила мать одеялом

Дочь задушила мать одеялом

Иллюстрация

"Подозреваемая признает вину, но лишь частично. Она говорит о том, что не было умысла на убийство", – рассказал пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Вита Дубовик.

По данным следствия, дочь убила мать и после ночью на тачке вывезла труп на заброшенную стройку за километр от дома.

"У них постоянно возникали конфликты на почве того, что дочь приводила к себе мужчин. И в ходе одного из конфликтов дочка накинула ленту с одеялом и задушила ее", – отметил глава Немишлянського отдела полиции Кирилл Щербинский.

Подозреваемую поместили под стражу в СИЗО, ей грозит до 15 лет тюремного заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове мать убила ребенка телефоном.

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Место
Украина Харьков
Теги
убийство Национальная полиция Украины
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