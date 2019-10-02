Задушила одеялом: в Харькове дочь убила мать и выбросила труп на стройке

В Харькове женщина во время ссоры задушила родную мать, а труп вывезла и спрятала на заброшенной стройке.

Как сказано в сюжете ТСН, труп, завернутый в мусорные пакеты, нашли лишь спустя несколько месяцев.

Полицейские не сразу установили личность погибшей, ведь об исчезновении женщины никто не заявлял.

"После вскрытия эксперты сказали, что тело пролежало примерно две недели. Один сосед узнал, что в этом халате она выносила мусор. Потом уже зубы и все остальное, экспертизы ДНК", – сообщил руководитель сектора превенции Немишлянського отдела полиции Александр Гребеник.

В ходе расследования полицейские выяснили имя погибшей, ей оказалась 73-летняя харьковчанка по имени Раиса, которая проживала с 52-летнй дочерью. Полиция установила, что она тоже исчезла, но перед этим сказала соседям и знакомым, что мать уехала за границу к родственникам, поэтому ее не искали.

Со слов соседей, пенсионерка работала уборщицей в детском саду. Она проживала с дочерью и часто ссорились. Полиция задержала подозреваемую уже в Киева, куда она сбежала после убийства.

Дочь задушила мать одеялом Иллюстрация

"Подозреваемая признает вину, но лишь частично. Она говорит о том, что не было умысла на убийство", – рассказал пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Вита Дубовик.

По данным следствия, дочь убила мать и после ночью на тачке вывезла труп на заброшенную стройку за километр от дома.

"У них постоянно возникали конфликты на почве того, что дочь приводила к себе мужчин. И в ходе одного из конфликтов дочка накинула ленту с одеялом и задушила ее", – отметил глава Немишлянського отдела полиции Кирилл Щербинский.

Подозреваемую поместили под стражу в СИЗО, ей грозит до 15 лет тюремного заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове мать убила ребенка телефоном.

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