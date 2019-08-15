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Грымчак – только начало: в ГПУ сделали интригующее заявление

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В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что задержание Юрия Грымчака – заместителя главы МинТОТ – может быть не единственным.

Спикер ГПУ Андрей Лысенко в эфире ObozTV дал понять, что речь идет о многих вероятных подозреваемых. Однако он не стал разглашать фамилии или другие подробности в связи с тайной следствия.

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На вопрос, будут ли по делу Грымчака предъявлены еще подозрения и кому именно, Лысенко ответил: "Если я сейчас об этом скажу, то аэропорт "Борисполь" будет переполнен".

"Сейчас идут следственные, оперативные действия. Мы не можем раскрывать эту информацию", – подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

Он также сообщил, что следствие по этому делу продолжается "не один месяц".

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Лысенко уточнил, что обыски у Грымчака уже закончены, а заместитель министра и его доверенное лицо задержаны.

"Им инкриминируют мошенничество, т.е. статья 190 УК Украины часть 4. Уже установлено, что они требовали деньги за влияние на судей Верховного суда Украины по поводу вынесения решения на пользу заинтересованного лица. Также влияние на служебных лиц Минкульта и КГГА. Используя свои служебные полномочия, совершали преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особенно крупных размерах", – подтвердил он.

Грымчак задержан, ему инкриминируют статью "Мошенничество"

Грымчак задержан, ему инкриминируют статью "Мошенничество"

facebook.com/SecurSerUkraine

По данным спецслужб, Грымчака поймали на горячем

По данным спецслужб, Грымчака поймали на горячем

facebook.com/nabu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак был задержан сотрудникам СБУ, НАБУ и Генпрокуратуры вечером 14 августа.

  • По данным СБУ, Грымчак и его помощник обещали повлиять на судей ВСУ, а также чиновников Минкульта и КГГА, с целью вынесения решения в пользу заинтересованного лица. За это они требовали 1,1 млн долларов.

  • При получении части средств в размере 480 тысяч долларов они были задержаны "на горячем".

Все подробности о задержании Грымчака здесь.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Задержание Грымчака
Персоны
Юрий Грымчак Андрей Лысенко
Место
Украина
Теги
взятка Генеральная прокуратура Украины коррупция
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Все решают а его подставили.
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