Задержание АТОшника Москве: в СБУ выступили с серьезным предупреждением к украинцам

Служба безопасности Украины предупредила граждан о системных провокации российских спецслужб в связи с задержанием бывшего участника антитеррористической операции на Донбассе Олега Негоды.

Об этом говорится в пресс-центре СБУ.

"Российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, который ехал к своим родственникам. Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страны-агрессора крайне опасны", – отметили в ведомстве.

Украинцам напомнили, что в августе 2017 года сотрудники СБУ разоблачили циничную провокацию спецслужб РФ, целью которой была инсценировка подготовки терактов с участием трех участников АТО в Москве, Курчатове, Курске и Тольятти. В связи с этим, граждан предостерегли от поездок в России и на временно оккупированные территории Донбасса.

"Предостережение Службы безопасности Украины относительно опасности пребывания украинских граждан на территории РФ подтверждаются многочисленными задокументированным фактам российских провокаций в рамках гибридной войны. Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций", - заявил Грицак.

Ранее, Министерстве внутренних дел России открестились от информации о задержании Негоды. В ведомстве заявили, что им ничего неизвестно.

Как сообщал "Обозреватель", Негода уехал к родственникам в российский Саратов в конце 2017 года. Его задержали в Москве 24-25 декабря.