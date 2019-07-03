"Заботятся о террористах": КСУ принял скандальное решение по переводчику Гройсмана

Обвиненного в госизмене переводчика премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова выпустили из-под стражи благодаря решению КСУ по жалобе народного депутата Надежды Савченко.

Соответствующее решение о применении домашнего ареста в среду, 3 июля, приняла коллегия судей Голосеевского района Киева, несмотря на возражения прокуратуры, сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Судьи удовлетворили ходатайство адвокатов и изменили меру пресечения Ежову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с применением браслета", – написала она.

Станислав Ежов Радио Свобода

"В очередной раз поблагодарим Конституционному суду за их заботы о судьбе террористов и подозреваемых в госизмене", – возмутилась Сарган.

Отметим, упомянутым решением КСУ предусмотрено, что меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109-114-1, 258-258 5, 260, 261 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ежов был задержан 20 декабря 2017 года по подозрению в государственной измене. По информации СБУ, дипломат работал по указанию Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Он был уволен со службы в Кабинете министров.

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