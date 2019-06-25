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Пожаловалась Савченко: КСУ пошел на серьезные уступки в законе против терроризма

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Конституционный суд Украины во вторник, 25 июня, признал неконституционным положение Уголовно-процессуального кодекса, по которому была арестована нардеп Надежда Савченко.

Об этом сообщается на странице самой Савченко в Facebook. Указывается, что решение было принято по ее жалобе. "За" проголосовали 10 (из 16-ти) судей.

Рассматриваемое судом положение содержится в ч. 5 ст. 176 УПК и предусматривает, что к подозреваемым в терроризме не может применяться более мягкое ограничение, чем содержание под стражей (арест). Суд эту норму отменил.

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Иллюстрация. КСУ принял решение по жалобе Савченко

Иллюстрация. КСУ принял решение по жалобе Савченко

Коллаж

Отметим, жалоба на этот пункт от группы граждан, среди авторов которой, в частности, Савченко, а также бывший председатель Апелляционного суда Крыма Валерий Чорнобук, поступила в КСУ в мае 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 марта 2018 года Владимира Рубана задержали на КПП Зайцево с арсеналом оружия, которое он вез с неподконтрольной территории Донбасса.

  • Депутату Надежде Савченко инкриминировали сговор с Рубаном, экс-главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью государственного переворота. В их планы якобы входил обстрел здания Верховной Рады.

  • 16 апреля 2019 года Надежду Савченко и Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале суда.

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Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
Теги
Конституционный суд УкраинытерроризмЗаконодательствополитика
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ivanov koly
ivanov koly
Надя все равно скоро назад в тюрьму. такие больные на голову никакой власти не нужны
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Нарушение прав человека... Террорист, как и Кацaп - не человек!
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леня зе
леня зе
агент фсб пуля напомнила о себе
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