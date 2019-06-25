Пожаловалась Савченко: КСУ пошел на серьезные уступки в законе против терроризма

Конституционный суд Украины во вторник, 25 июня, признал неконституционным положение Уголовно-процессуального кодекса, по которому была арестована нардеп Надежда Савченко.

Об этом сообщается на странице самой Савченко в Facebook. Указывается, что решение было принято по ее жалобе. "За" проголосовали 10 (из 16-ти) судей.

Рассматриваемое судом положение содержится в ч. 5 ст. 176 УПК и предусматривает, что к подозреваемым в терроризме не может применяться более мягкое ограничение, чем содержание под стражей (арест). Суд эту норму отменил.

Иллюстрация. КСУ принял решение по жалобе Савченко Коллаж

Отметим, жалоба на этот пункт от группы граждан, среди авторов которой, в частности, Савченко, а также бывший председатель Апелляционного суда Крыма Валерий Чорнобук, поступила в КСУ в мае 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 марта 2018 года Владимира Рубана задержали на КПП Зайцево с арсеналом оружия, которое он вез с неподконтрольной территории Донбасса.

Депутату Надежде Савченко инкриминировали сговор с Рубаном, экс-главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью государственного переворота. В их планы якобы входил обстрел здания Верховной Рады.

16 апреля 2019 года Надежду Савченко и Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале суда.

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