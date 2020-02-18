Новые подробности в деле о ДТП Кулебы: как обмудсмен может избежать тюрьмы

Подозреваемые в громком ДТП под Киевом с участием уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы на данный момент не определены. А само расследование может растянуться на годы. Так считают юристы в области ДТП.

Сейчас следователи проводят экспертизы, а пострадавшие в аварии дети Кулебы уже прошли курс реабилитации.

Подробности о том, как продвигается дело, и какие у него перспективы, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Пока все – свидетели

В деле о ДТП с Кулебой в районе села Гатное под Киевом, которое произошло 24 ноября 2019-го, пока никому не предъявили подозрение. Тогда чиновник выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовиком.

Николай Кулеба 5 канал

"Проводился следственный эксперимент путем воссоздания событий с участием двух водителей. Назначены автотехнические экспертизы, ждем выводов, чтобы окончательно установить виновников ДТП и объявить им о подозрении", – говорит OBOZREVATEL спикер полиции Киевской области Виталия Грохольская.

В полиции говорят, на данный момент оба участника ДТП (Кулеба и водитель грузовика) не были задержаны и не находились под домашним арестом.

"Сейчас оба водителя находятся в статусе свидетелей и сотрудничают со следствием. Назначена также судебно-медицинская экспертиза для установления степени телесных повреждений. Это может повлиять на дальнейшую квалификацию дела. После проведения всех экспертиз будет озвучено подозрение, после чего будет определена мера пресечения. ", – подчеркнула Грохольская.

Уголовное дело о ДТП возбуждено 25 ноября по ч.1 ст. 286 УК Украины (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой телесные повреждения средней тяжести). По этой статье виновнику грозит срок до трех лет лишение свободы, и на такой же срок – лишение водительских прав. Если статью переквалифицируют и признают, что пострадавшие получили тяжелые телесные травмы, то наказание может быть до восьми лет лишения свободы.

По словам Грохольской, экспертизы могут длиться от нескольких месяцев до полугода.

Могут наказать условно

Расследование ДТП может растянуться на годы. А сам Кулеба может получить условное наказание. Так считают адвокаты, специализирующиеся на ДТП.

"Расследование до полугода – нормальная практика. Иногда сложные дела расследуются и по пять лет. Я не знаком с материалами, но это уголовное дело, есть пострадавшие. Экспертиз проводят несколько – с участием разных специалистов. Они могут не соглашаться с выводами друг друга. Назначаются повторные экспертизы – ведь вывод одного эксперта не являет окончательным. В сложных случаях могут и по 10 экспертиз назначать", – говорит адвокат Владимир Караваев.

По его словам, иногда расследования затягивают умышленно, чтобы спустить на тормозах. "Но в этом случае, предполагаемый виновник ДТП оказался сам и пострадавшим. Не вижу смысла", – считает Караваев.

Затягивание расследования, на самом деле, осложняет работу защиты. Так считает адвокат Вадим Володарский. "Это распространенная практика, когда участников ДТП выдерживают несколько месяцев в качестве свидетелей. А потом кому-то предъявляют подозрение, кого-то признают потерпевшим, и сразу передают дело в суд. Но на самом деле это осложняет работу защите", – говорит Володарский.

Николай Кулеба может получить условный срок и, возможно, лишиться ненадолго водительских прав, прогнозирует адвокат Андрей Вареник.

"Реального срока, по моему мнению, не будет. Пострадали его дети. Обошлось без сильных жертв. Мой прогноз – он получит условно два-три года, могут на год лишить водительских прав. А могут и не лишить. Все зависит от судьи", – говорит Вареник.

По его словам, мало вероятно, что будут какие-то претензии со стороны второго участника ДТП. "В СМИ было сообщение, что водитель бусика получил от Кулебы материальную помощь. И фактически он почти не пострадал, только машина", – говорит Вареник.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, по данным, которые есть у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба.

Что с детьми

Больше всего пострадал в этой аварии старший сын Николая Кулебы – 19-летний Тимофей. С места столкновения он был госпитализирован в бессознательном состоянии, и медики ввели его в искусственную кому. У него тяжелая черепно-мозговая травма. Как сказал OBOZREVATEL сам Кулеба, сын проходит реабилитацию, и это надолго. Но от подробностей отказался.

"Я занимаюсь лечением детей, сам прохожу лечение. Старший сын нуждается в длительной реабилитации. Но я пока не готов говорить об этом. Надо больше времени. Есть вопросы, которые касаются прав детей, и я готов их обсуждать. А есть сугубо личные вопросы, которые касаются моей семьи и моих детей", – сказал Кулеба.

Кулеба уже вышел на работу Facebook Николая Кулебы

Старший сын чиновника, Тимофей Кулеба, судя по его данным в Facebook, студент Факультета журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Узнать, приходит ли он в вуз, вчера не удалось, так как сейчас у студентов каникулы и занятия начинаются только в марте.

У младшего сына Кулебы, Елисея, есть некоторые повреждения костей и он восстанавливается дома. В полиции говорят, что дети Кулебы покинули лечебные заведения, их здоровью ничего не угрожает. Сам чиновник с декабря ходит на работу.

Пострадавший Вадим работает водителем Facebook Николая Кулебы

О втором водителе изначально было известно, что он 1998 года рождения, житель Гатного, возле которого произошла авария. Сам Кулеба назвал его имя – Вадим П. Однако, в сельсовете Гатного OBOZREVATEL сказали, что такой человек у них не проживает.

"Об этой аварии все знают хорошо. Село у нас небольшое, все всех знают. Но этот парень не наш. После ДТП я подходил к нему, он сказал, что из Черниговской области, а здесь работает водителем. Может, какое-то время он и жил у нас, но без оформления", – говорят в сельсовете.

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