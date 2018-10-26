''За русский начнут расстреливать'': известный ведущий забредил фашизмом в Украине

Одиозный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана" и сбежал в Москву после победы Революции Достоинства, заявил, что Украина "идет по пути фашизма", решив обходиться в публичном пространстве без русского языка.

С таким заявлением он выступил в эфире пропагандистского Первого канала, где россияне бурно обсуждали две новости: языковой скандал в музыкальной школе Киева и мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в Житомирской области.

"Я жду, когда начнут расстреливать за то, что человек говорит на русском языке. Украина идет по пути фашизма", - заявил Кот.

"Насильственная украинизация убьет украинский язык и культуру. За пост в Facebook людей вызывают следователи и начинают разбираться, не агент ли вы Кремля", - утверждал скандальный ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупированный Донецк массово запел на украинском языке.