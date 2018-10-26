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''За русский начнут расстреливать'': известный ведущий забредил фашизмом в Украине

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Одиозный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана" и сбежал в Москву после победы Революции Достоинства, заявил, что Украина "идет по пути фашизма", решив обходиться в публичном пространстве без русского языка.

С таким заявлением он выступил в эфире пропагандистского Первого канала, где россияне бурно обсуждали две новости: языковой скандал в музыкальной школе Киева и мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в Житомирской области.

"Я жду, когда начнут расстреливать за то, что человек говорит на русском языке. Украина идет по пути фашизма", - заявил Кот.

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"Насильственная украинизация убьет украинский язык и культуру. За пост в Facebook людей вызывают следователи и начинают разбираться, не агент ли вы Кремля", - утверждал скандальный ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупированный Донецк массово запел на украинском языке.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтЯзыковой скандал
Персона
Юрий Кот
Место
Россия
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Гниды бандеровские для этого и пришли на Донбасс.
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Дай Боже щоб за російську був розстріл :))))
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Kiev Mangust, А как твоя фамилия? А имя? Ссыкливо?
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Файбер Моня
Файбер Моня
Ничто так не уничтожает народ и государство, как искренняя "любовь" и "забота" нацистов(националистов). Доказано 9 МАЯ 1945 г.
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