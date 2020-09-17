За "помощника" нардепа Юрченко внесли 1 млн грн залога

Иван Фищенко, подозреваемый во взяточничестве в сговоре с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Александром Юрченко, вышел из СИЗО под залог в 1 миллион гривен.
Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на спикерку Высшего антикоррупционного суда Олесю Чемерис, 16 сентября он внес залог в полном объеме.
Во время судебного заседания 15 сентября Фищенко сказал журналистам, что денег на залог не имеет. Согласно декларации супругов Фищенко, по состоянию на конец прошлого года они имели в накоплениях около 584 800 гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ задержало на взятке "помощника" народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.
Исключенный из фракции СН нардеп Гео Лерос заявил, что помощник взял первые $13 тысяч (вся сумма составляла $200 тысяч), которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
В уголовном производстве о взятке фигурируют и другие народные депутаты, сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
17 сентября стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко.
В этот же день Юрченко официально исключили из "Слуги народа".
Владимир Зеленский заявил, что каждый чиновник или депутат, пойманный на взятке, должен понести уголовную ответственность.