За "помощника" нардепа Юрченко внесли 1 млн грн залога

Иван Фищенко, подозреваемый во взяточничестве в сговоре с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Александром Юрченко, вышел из СИЗО под залог в 1 миллион гривен.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на спикерку Высшего антикоррупционного суда Олесю Чемерис, 16 сентября он внес залог в полном объеме.

Во время судебного заседания 15 сентября Фищенко сказал журналистам, что денег на залог не имеет. Согласно декларации супругов Фищенко, по состоянию на конец прошлого года они имели в накоплениях около 584 800 гривен.

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