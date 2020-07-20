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За неделю на Донбассе ликвидировали 11 оккупантов, еще 14 ранили, – штаб ООС

Кирилл Лютый
Расследования
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За неделю на Донбассе ликвидировали 11 оккупантов, еще 14 ранили, – штаб ООС

За минувшую неделю на Донбассе были ликвидированы 11 членов российско-оккупационных войск.

Об этом сказано в сводке в Facebook пресс-центра штаба ООС, который ссылался на данные разведки.

"Так, по подтвержденным данным разведки, потери русско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили: умершими – 11 человек; ранеными, травмированными и выведенными из строя – 14 человек. Кроме того, за прошедшую неделю нашими воинами уничтожено вражеский квадрокоптер", – сказано в сообщении.

Отмечается, что вооруженные формирования РФ на Донбассе не имеют доверия среди местного населения, а также испытывают проблемы с комплектацией личного состава.

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что коварные действия вооруженных формирований РФ на Донбассе не остаются без ответа. За каждую потерянную жизнь украинского воина оккупанты несут заслуженное наказание. В случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий или осуществления обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать ответ", – подчеркнули в штабе ООС.

Штаб ООС озвучил потери оккупантов на Донбассе за минувшую неделю

Штаб ООС озвучил потери оккупантов на Донбассе за минувшую неделю

Как писал OBOZREVATEL, воюющие на Донбассе наемники из России зарабатывают в 5–10 раз больше, чем местные террористы. Об этом сообщили в украинской разведке, рассказав о проблемах в воинских формированиях оккупантов.

УкраинаРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
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