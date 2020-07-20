За неделю на Донбассе ликвидировали 11 оккупантов, еще 14 ранили, – штаб ООС

За минувшую неделю на Донбассе были ликвидированы 11 членов российско-оккупационных войск.

Об этом сказано в сводке в Facebook пресс-центра штаба ООС, который ссылался на данные разведки.

"Так, по подтвержденным данным разведки, потери русско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили: умершими – 11 человек; ранеными, травмированными и выведенными из строя – 14 человек. Кроме того, за прошедшую неделю нашими воинами уничтожено вражеский квадрокоптер", – сказано в сообщении.

Отмечается, что вооруженные формирования РФ на Донбассе не имеют доверия среди местного населения, а также испытывают проблемы с комплектацией личного состава.

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что коварные действия вооруженных формирований РФ на Донбассе не остаются без ответа. За каждую потерянную жизнь украинского воина оккупанты несут заслуженное наказание. В случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий или осуществления обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать ответ", – подчеркнули в штабе ООС.

Штаб ООС озвучил потери оккупантов на Донбассе за минувшую неделю

Как писал OBOZREVATEL, воюющие на Донбассе наемники из России зарабатывают в 5–10 раз больше, чем местные террористы. Об этом сообщили в украинской разведке, рассказав о проблемах в воинских формированиях оккупантов.