"К ней никто даже не подошел": история уборщицы, получившей страшную травму в школе

Жительница Южноукраинска Ольга Степаненко больше тридцати лет проработала в учебно-производственном комбинате при школе №1.

Однако когда с ней случилось несчастье в учебном заведении и она получила тяжелую травму головы, сотрудники отвернулись от нее. Мало того, ее бросили одну в больнице, сообщив, что травму она получила дома, и родных у нее нет. Подробнее — в материале OBOZREVATEL.

Встала на стремянку и соскользнула нога

11 июля уборщица КП "Учебно-производственного межшкольного комбината" Южноукраинска 50-летняя Ольга Степаненко даже не подозревала, что буквально через пару часов ее жизнь превратится в ад. Женщина пришла на работу и вместе с коллегой и завхозом начала делать ремонт в помещении.

Ольга Степаненко Из личного архива

"Их каждый год добровольно-принудительно заставляют ремонтировать школу. Выбора у нее не было. Кто-то там залез на "козлы", а она стала забираться на стремянку, чтобы красить потолок. В какой-то момент у нее соскользнула нога, и она полетела вниз. Ударилась головой, потеряла сознание. У нее открытая черепно-мозговая травма, череп раздроблен в трех местах", — едва сдерживая слезы, рассказывает ее родная сестра Алла Серватинская.

Трагедия случилась около 10 часов утра. Женщине вызвали скорую. Но коллеги, с которыми Ольга Петровна проработала не один десяток лет, врачам скорой сообщили, что травму она получила дома! И что она не имеет никаких родственников. Учебное заведение даже не удосужилось сообщить родным о том, что Ольга попала в больницу.

"Мы узнали совсем случайно. Около 14 часов я позвонила ей, чтобы спросить, как дела. И тут узнаю, что она в нашей городской больнице. Нас трое сестер, мы бросились к ней туда. Она лежала там совсем одна, к ней никто даже не подошел, ее бросили там как безродную, как бомжа", — волнуется Алла Серватинская.

Теперь Ольга Петровна выглядит вот так instagram.com agremantida

Алла считает, что если бы о травме им сообщили раньше, то, возможно, гематомы в головном мозге можно было бы избежать.

Никто не позвонил и не поинтересовался здоровьем

"Ее повезли на томографию в Николаев и там уже сказали, что срочно нужно делать операцию, иначе она умрет. Столько времени мы потеряли", — рассказывает сестра потерпевшей.

Ольге пришлось делать трепанацию черепа, чтобы удалить гематому. Сама операция обошлась родным в 70 тысяч гривен. Людям пришлось брать кредит. И только в четверг, 1 августа Ольгу Петровну привезли домой. Но через месяц ей предстоит еще одна операция. Семья сейчас собирает деньги для этого.

Южноукраинка google.com.ua

"Она лежит, немного встает, двигает рукой, кушает. Врачи никаких конкретных прогнозов не дают, говорят нужно выхаживать ее. За две недели с УПК никто не позвонил и не поинтересовался ее здоровьем, никаких денег не передали и ничем не помогли. Мало того, теперь они заявляют, что Ольга сама по собственной инициативе решила заняться в школе ремонтом.

Вторая уборщица и завхоз теперь отказываются. Получается, это она сама принесла в школу краску и стала красить потолок. Очень неприятно, что люди, с которыми она так долго работала, испугались ответственности, бросили ее в больнице, а теперь еще и во всем ее обвиняют", — возмущается сестра Алла.

В учебном заведении все отрицают

В УПК Южноукраинска нам удалось застать только заместителя директора по хозяйственной части Людмилу Онопко. Правда, она заверяет, что в тот день, 11 июля, Ольга Степаненко не должна была белить потолки.

"Она в том кабинете тоже убирала, мыла, мы с ней стол переносили. А другой человек, который прошел инструктаж по технике безопасности, действительно занимался побелкой. Зачем Ольга Петровна взяла стремянку, я не знаю. Она сказала об этом, а потом вторая уборщица только услышала "Ой" и все", — говорит Людмила Онопко.

В УПК уверяют, что не говорили скорой, что травма бытовая. "Вероятно, она была в таком состоянии, что могла такое и сказать. А номер телефона ее сестры я не знаю, поэтому мы не могли никому сообщить", — говорят в УПК.

Также в учебном заведении уверяют, что готовы помочь материально, но тогда, когда все выйдут из отпуска, тогда можно будет собрать деньги. Да и профсоюз поможет. Правда, на работе все появятся только в конце августа.

Людмила Онопко признается, что по телефону с сестрой разговаривала один раз. "Но мы все знаем, куда ее повезли, что ей сделали операцию. Наш специалист с ее сестрой несколько раз разговаривал", — говорит заместитель по хозяйственной части.

Родственники пострадавшей собирают средства на лечение:

5168 7427 1447 8249 - Серватинская Алла (сестра).

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!