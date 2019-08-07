Информационное паразитирование Кремля на теме нового "украинского следа" в ливийской войне оказалось провальным, как и попытка недельной давности привязать нашу страну к скандалу накануне Совбеза ООН. Убогой попытке российских спецслужб дискредитировать Украину не поверили даже сами российские "СМИ"…
6 августа российская пропагандистская машина снова развернула массированную информационную атаку на Украину и ее международную репутацию. В эпицентре конструкции нового международного скандала опять оказалась ливийская тема. И снова жалкие потуги привязать Киев к оружейной теме путем распространения ложных сообщений, о том, что украинские авиакомпании перевозят запрещенные грузы в целях воюющих сторон в Ливии.
Следует указать, что в настоящее время продолжается штурм ливийской столицы Триполи, начатый силами фельдмаршала Халифы Хафтара, всесторонне поддерживаемого россиянами. За 4 месяцы осады города Хафтар не смог достичь стратегической цели, и попал в капкан позиционной войны. Ему не удается свалить признанное международным сообществом Правительство национального единства и установить режим военной диктатуры, и он запрашивает все большего содействия у своих союзников, в том числе московских друзей.
Россия, которая снабжает Хафтара оружием, боеприпасами, наемниками и инструкторами, в последнее время активизировалась и по другим направлениям. В частности, она дает хафтаровцам актуальные разведывательные данные, а в обмен использует ливийскую проблему в информационной войне против Украины.
На этот раз московские информационные бойцы в галифе подняли на щит очередной сожжённый в Ливии украинский транспортный самолет ИЛ-76ТД. Со ссылкой на мальтийского блогера Бабака Тагвейя, военного эксперта, которого россияне используют втемную в качестве полезного идиота или даже поставили на пайковое довольствие, был запущен тезис об уничтожение транспортного самолета украинской авиакомпании "Alfa Air" Ил-76ТД (или МД) с регистрационным номером UR-COZ. По его данным самолёт следовал из Анкары, но через воздушное пространство Греции, и уже через несколько минут после посадки был уничтожен ракетным ударом.
Далее к раскрутке темы подключились традиционные ресурсы, давно зарекомендовавшие себя, как информационные площадки российских спецслужб. Речь идет об пресловутом блоге в ЖЖ diana-mihailova, третьеразрядных сайтах типа rusnext, anna-news, voshodinfo.su, а также инфопомойка Украина.ру.
Эти "ресурсы" утверждают, что Ил-76 принадлежал Volaris Business LP из Шотландии, подставной компании, созданной Турцией для незаконной передачи оружия Ливии. И по их версии самолет "перевез тонны оружия из Анкары в Мисрату и Триполи за последние несколько недель".
Для придания ужасных подробностей указывалось, что самолет перевозил оружие прямо для боевиков "Аль-Каиды" - про ИГИЛ, наверное, забыли впопыхах. Кстати, именно такую формулировку пропагандисты Хафтара используют для клеймления враждебного им Правительства национального согласия в Триполи.
Также в сообщениях помоек российских спецслужб акцентируется, что уничтожение самолета можно рассматривать как месть Хафтара за два грузовых самолета с оружием из Объединенных Арабских Эмиратов, которые силы ПНЕ уничтожили на аэродроме Эль-Джуфра, контролируемом ЛНА.
На странице diana-mihailova при этом указывается, что Ил-76ТД, зав. номер 1023410355, выпущенный в сентябре 1992 г., перерегистрирован 18.04.2019 г. украинской авиакомпанией ООО "Скайавіа Транс", владелец – Volaris Busibess LP, Шотландия. Директор - Малахова Елена Сергеевна, единственный учредитель - Салихов Дмитрий Александрович. До этого с ноября 2016 г. летал с таким же бортовым номером под сертификатом украинской авиакомпании "Alfa Air". Ранее в течении 8 лет эксплуатировался под рег. номером EY-604 таджикской Asia Airways, а до этого в Судане и Киргизии.
Но версия российской пропаганды об участии нашей страны в оружейных схемах полностью перечеркивает один-единственный факт. Речь идет о том, что ООО "Скайавіа Транс" имела от Госавиаслужбы Украины разрешение на осуществление рейсов в Ливию под эгидой Международного Комитета Красного Креста. В то время, как всем прочим авиакомпаниям был наложен запрет на полеты в Ливию, охваченную конфликтом.
Эти же сведения подтвердили и в руководстве компании. ИЛ-76ТД действительно перевозил гуманитарный груз по линии МККК. Но был уничтожен во время разгрузки. Сгорела хвостовая часть самолета и часть груза.
Важно отметить, что ровно месяц назад российские спецслужбы устами diana-mihailova давала информацию об этом самолете, давая наводку людям Хафтара. Благодаря чему последние добротно подготовились к ликвидации борта - ее снимали с земли и с воздуха. Но провокация была настолько грубо состряпанной, что ключевые национальные СМИ РФ, которые сообщили об инциденте об Украине вообще умалчивают. Видимо они в курсе, что в международных СМИ эта версия вообще не просматривается. Ниже анализ иностранных источников международных агентств и арабских СМИ по теме.
Глубокой ночью и утром 6 августа англоязычные издания и информационные агентства, в частности, такие как Reuters, News Yahoo, Egypt Indepepndent, Middle East Online, Libyan Express сообщают о том, что силы Хафтара нанесли авиаудары по Мисурастскому колледжу ВВС. Свидетели сообщают, что по городу слышны взрывы. И на этом все.
Одновременно сообщается, что БПЛА армии Хафтара нанесли удар по городу Мурзук, где были убиты 43 человека, а 51 получил ранения. Инцидент произошел во время празднования свадьбы. В ЛНА опровергают, что наносили удар по гражданскому населению и утверждают, что ими были уничтожены бандиты-наемники, прибывшие в Ливию из Чада для участия в боевых действиях на стороне "банд правительства Сарраджа". Также сообщается, что дроны вероятно были поставлены из ОАЭ.
В развернутом аналитическом материале на итальянском военном портале Report Difesa за авторством Джузи Крискуоло (Giusy Criscuolo) отмечатеся, что ВВС ЛНА нанесли удар по турецкому транспортному самолету Ил-76, который прибыл из Анкары. Транспортник приземлился на взлетно-посадочную полосу, и на него тут же была совершен авиаудар. Как утверждает генерал Мохаммед аль-Манфур, подчиняющийся Хафтару, на борту самолета был груз оружия и управляемых ракет, которые используют ВВС Турции. Итальянцы мониторят ситуацию в Ливии по той причине, что в Мисурате расквартирована Миссия помощи и поддержки (МИАСИТ) под эгидой ООН, и в основном это медики. Итальянцы сообщают, что их Госпиталь да Кампо, размещенный посреди авиабазы в Мисурате, куда, скорее всего, и прибыла гуманитарная помощь, не пострадал. В данной публикации также нет никаких упоминаний украинской стороны.
Но сведения, приведенные в анализе, вызывают большие сомнения в достоверности информации о характере груза. Как утверждает ливийский генерал аль-Манфур: на борту было оружие, и оно взорвалось вместе с самолетом. Но здесь есть ряд несоответствий с сообщениями других источников.
Во-первых, вместе с ударом по Ил-76 и Коледжу ВВС под удар попали склады с оружием. Как сообщают очевидцы: взрывы длились достаточно долго и были слышны в разных частях города. Что указывает на то, что сдетонировали снаряды, которые были на складе и были разбросаны.
Во-вторых, СМИ сообщают, что экипаж Ил-76 жив, а это означает, что самолет был уничтожен все-таки не сразу в момент посадки, а уже позже – во время разгрузки, когда в нем не было экипажа.
В-третьих, если самолет был взорван сразу, то откуда у представителей Хафтара информация о характере груза. Здесь можно сделать вывод, что подобную информацию хафтаровцы могли получить только от какой-то третье стороны. К примеру, от их союзников, доноров и наставников. То есть от россиян.
Относительно сообщений арабоязычных источников, то здесь дела обстоят таким образом, что информация об инциденте в Мисурате освещается ими довольно активно, но какой-либо украинский след в них вообще не фигурирует.
В сообщениях саудовского издания Al-Arabia (для достоверности можно посмотреть здесь: https://www.alarabiya.net/ar/north-africa/2019/08/06/الجيش-الوطني-الليبي-يغير-على-قاعدة-مصراتة-الجوية ), египетских Youm7, кувейтского Al-Watan, ливийского Libya-Akhbar, йеменского Yemen in News, российского Russia al-yawm приводятся следующие факты:
1. Второй раз за неделю авиация ЛНА нанесла удары по авиабазе Мисурата. До этого удары по авиабазе наносились в субботу 3 августа. Тогда целями были радары и турецкие БПЛА.
2. Нанесено 4 авиаудара: три по наземным объектам, относящимся к инфраструктуре колледжа ВВС, а один по транспортному самолету Ил-76, который только приземлился. Самолет идентифицирован, как турецкий. Кроме самолета 100% попадания осуществлены по радарам В 12 и В 14.
3. Самолет якобы перевозил груз оружия из Анкары и был уничтожен одним ударом из высокоточного оружия. Удары наносились таким образом, чтобы минимизировать возможные сопутствующие жертвы.
4. Никакой информации о причастности Украины к инциденту не сообщается, и даже российский рупор пропаганды Russia al-yawm (RT in Arabic см. ссылку: https://arabic.rt.com/middle_east/1036823-محمد-الطاهرقوات-حفتر-تعلن-تدمير-طائرة-شحن-عسكرية-تركية-في-مهبط-الكلية-الجوية-بمصراتة/ ) избегает таких привязок.
Ливийское независимое издание The Libya Times в районе 9 часов утра 6 августа сообщило, что Ливийская национальная армия Халифы Хафтара нанесла пять авиаударов по Мисурате – одной из ключевых опорных баз ПНЕ, признанного ООН. Под обстрел попали Мисуратский колледж ВВС, транспортный самолет Ил-76, который был уничтожен, а также склады боеприпасов. Никакой информации о характере груза, перевозимого Ил-76, не приводится.
В Twitter-аккаунте издания содержится видео ночного авиаудара, но по нему сделать какие-либо выводы о месте, где происходят события, а также о характере уничтоженных объектов сделать не представляется возможным. (https://twitter.com/thelibyatimes/status/1158617067496660993).
Также снова отсутствует какая-либо привязка к украинской стороне.
Одним словом, очередная информационная атака РФ против Украины не получила развития, и так и осталась достоянием помойной части "Рунета".
В чем же российский интерес? Он состоит в том, чтобы создать негативный информационный фон вокруг Украины в преддверие визита президента Владимира Зеленского в Турцию (7-8 августа 2019 года). Москва хотела окунуть в грязь сразу и Киев и Анкару, но путинским информационным бойцам в галифе сделать этого не удалось. Опять попали впросак. Такова их судьба…
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