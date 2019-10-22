Подозревают в госизмене: что известно о задержанном экс-замминистре экономики

Во вторник, 22 октября, в аэропорту "Борисполь" Служба безопасности Украины задержала экс-заместителя министра экономики Юрия Бровченко, которого подозревают в государственной измене.

Бывшего чиновника считают причастным к заключению заведомо убыточного контракта на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов США.

OBOZREVATEL предлагает узнать, что известно о задержанном.

Юрия Бровченко задержала СБУ УНИАН

Юрий Бровченко родился в 1968 году. Окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище имени главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова, имеет степень магистра государственного управления (Национальная академия государственного управления при президенте Украины). Женат, есть сын.

В 1993 году поступил на службу в Вооруженных силах Украины, которая продолжалась до 2008 года.

Юрия Бровченко задержала СБУ eadaily.com

Начиная с 2008 года занимался вопросами национальной безопасности и обороны на государственном уровне. В 2010-2011 годах возглавлял департамент утилизации компонентов ракетного топлива и ракет и боеприпасов в Министерстве обороны Украины.

С 2011 по 2015 годы работал в Минэкономразвития на должностях директора департамента экономики обороны и безопасности, заместителя директора департамента экономики обороны и безопасности – начальника управления мобилизационной работы и резервов.

До назначения на должность заместителя министра экономического развития и торговли Украины направлял работу мобилизационного подразделения в государственном концерне "Укроборонпром".

Юрия Бровченко задержала СБУ nnovosti.info

Юрия Бровченко задержала СБУ ti-ukraine.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали кадры задержания Бровченко в "Борисполе".

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