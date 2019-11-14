Ярый фанат "русского мира" пообещал расстрелять десятки медведей, тигров и львов в зоопарках Крыма

В оккупированном Россией Крыму владелец двух зоопарков Олег Зубков пообещал убить около тридцати бурых медведей в порядке "оптимизации расходов".

Об этом сообщает "Крым Реалии". По данным издания, сейчас в принадлежащих бизнесмену зоопарках "Тайган" и "Сказка" содержится 40 медведей, но владелец намерен довести популяцию до 10-12 особей.

Олег Зубков krymr.com

"Мы уже уничтожили несколько десятков голов вьетнамских свиней, они были скормлены львам, тиграм. Сейчас стоит вопрос об уменьшении поголовья медведей, львов, тигров", – сказал Зубков.

По его словам, ветеринарные службы уже уведомлены, что если медведей никто не захочет забрать, их усыпят или застрелят. Владелец зоопарков также пожаловался на отсутствие "государственных дотаций".

"Мы не имеем никаких госдотаций. Поэтому принял решение, что нужно избавляться от части коллекции. С приходом России в Крым речь идет не об открытии новых парков, а о закрытии уже имеющихся", – заявил Зубков.

Стоит отметить, что Зубков в свое время активно поддерживал захват полуострова войсками России. Однако в январе 2019 года он решил сбежать в Португалию.

Случилось это после того, как мужчина начал жаловаться на качество жизни и условия ведения бизнеса в Крыму после его аннексии. По его словам, он "разочаровался в России".

"Большего расстройства, чем от разочарования переходом Крыма в состав России, я вряд ли уже переживу в своей жизни. А все остальное – уже следствие этого и проявление общероссийского маразма. Тяжело было осознавать все только в 2014-2018 годах – что нас обманули, что развели, как лохов на базаре", – утверждал он.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm обнародовали список военных подразделений Российской Федерации, которые участвовали в незаконном захвате украинского Крыма.

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