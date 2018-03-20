Януковича и Ко заставили платить за "ДНР" и "ЛНР" - Арестович

Террористов так называемых ДНР и ЛНР на Донбассе финансируют бывшие беглые чиновники Украины.

Об этом заявил военный эксперт и политолог Алексей Арестович, отмечая, что заставляит их это делать российское руководство и ФСБ.

"Вообще за весь этот цирк у нас на востоке платят в основном бывшие наши, сбежавшие: [Сергей] Курченко (он оплачивает то, что у нас в столице творится, но тем не менее), [Виктор] Янукович, [Виктор] Пшонка, [Николай] Азаров. То есть вся публика, вывезшая отсюда миллионы и миллиарды долларов. К ним пришли простые парни из ФСБ, а также Владислав Сурков и прочие товарищи и сказали: "Ребята, вы кто такие? Вы прозевали страну, на которую у нас были большие планы. Вы что, думаете, что русские парни за русские деньги будут там погибать? Вы нам продемонстрируйте свою готовность, серьезность и желание реально вернуть все назад – и мы подключимся", - рассказал Арестович в интервью "Апострофу".

По словам эксперта, в России не такие идиоты, чтобы тратить свои деньги на террористов, хотя часть бюджетных средств РФ также выделяется на содержание наемников и участие армии в конфликте на востоке Украины.

"Все эти рублевские и ростовские беженцы очень быстро поняли, что оказались между двух огней. Они находятся в подвешенном состоянии: с одной стороны, если они плохо платят, всегда есть способ объяснить, что надо платить с охотой. С другой стороны, в свете того, о чем мы говорили, вырисовывается российская стратегия: они не будут отказываться от Украины, более того, у них пик боеготовности примерно на 2020 год. Формируются в том числе военные инструменты, судя по всему, все смещается на более ранние даты", - добавил Арестович.

Напомним, ранее на суде по госизмене Януковича бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что создание "ДНР" и "ЛНР" финансировал лично старший сын Януковича.