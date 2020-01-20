"РФ покрывает преступника!" Экс-нардеп рассказала, как наказать Януковича в Гааге

В перспективе беглый экс-президент Украины Виктор Янукович может предстать перед Международным уголовным судом в Гааге.
О таком варианте развития событий рассказала депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, адвокат Елена Сотник в программе "Острый вопрос" на ObozTV. По ее словам, главные условия для этого – настойчивый генеральный прокурор и наличие веских доказательств.
"Если в Украине когда-нибудь появится действительно настойчивый генеральный прокурор, который будет готов довести это дело до конца, мы можем продолжать инициировать (рассмотрение дела Януковича. – Ред.) в Гаагском суде. И у Януковича есть все перспективы оказаться на скамье подсудимых в Международном уголовном трибунале", – не исключила Сотник.
По ее мнению, расстрелы на Майдане – это преступления против человечности, поэтому Янукович может понести ответственность как человек, отдавший приказ.
"Вопрос в том, сможет ли Украина собрать все необходимые доказательства, чтобы передать их в Гаагу", – уточнила юрист.
Сотник также выразила надежду, что Украина доведет до конца заочное осуждение Януковича.
"Очень надеюсь, что все приговоры вступят в законную силу, и что этот человек никогда в жизни не вернется в Украину. А если вернется – будет сидеть за решеткой", – призналась экс-нардеп.
"Заочное осуждение – тоже своего рода общественное наказание. Потому что это де-факто уже признание вины человека. Мы понимаем, что он преступник, и понимаем, что РФ покрывает преступника", – констатировала она.
Виктор Янукович после Революции Достоинства в 2014 году скрывается в России
rbc.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
Виктор Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева. В октябре 2016-го адвокат экс-президента заявил, что Янукович получил временное убежище в России.
В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.
Защитники экс-президента потребовали отменить приговор Оболонского суда, их жалобы принял к рассмотрению Апелляционный суд Киева. 23 сентября 2019 года адвокат Виталий Сердюк заявил, что Янукович собирается вернуться в Украину.
24 сентября Европейский суд общей юрисдикции (Люксембург) снял персональные санкции против Януковича, которые были наложены в 2018 году.
Однако бывший гарант остается под действующими санкциями до марта 2020 года.
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