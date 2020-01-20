"РФ покрывает преступника!" Экс-нардеп рассказала, как наказать Януковича в Гааге

В перспективе беглый экс-президент Украины Виктор Янукович может предстать перед Международным уголовным судом в Гааге.

О таком варианте развития событий рассказала депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, адвокат Елена Сотник в программе "Острый вопрос" на ObozTV. По ее словам, главные условия для этого – настойчивый генеральный прокурор и наличие веских доказательств.

"Если в Украине когда-нибудь появится действительно настойчивый генеральный прокурор, который будет готов довести это дело до конца, мы можем продолжать инициировать (рассмотрение дела Януковича. – Ред.) в Гаагском суде. И у Януковича есть все перспективы оказаться на скамье подсудимых в Международном уголовном трибунале", – не исключила Сотник.

По ее мнению, расстрелы на Майдане – это преступления против человечности, поэтому Янукович может понести ответственность как человек, отдавший приказ.

"Вопрос в том, сможет ли Украина собрать все необходимые доказательства, чтобы передать их в Гаагу", – уточнила юрист.

Сотник также выразила надежду, что Украина доведет до конца заочное осуждение Януковича.

"Очень надеюсь, что все приговоры вступят в законную силу, и что этот человек никогда в жизни не вернется в Украину. А если вернется – будет сидеть за решеткой", – призналась экс-нардеп.

"Заочное осуждение – тоже своего рода общественное наказание. Потому что это де-факто уже признание вины человека. Мы понимаем, что он преступник, и понимаем, что РФ покрывает преступника", – констатировала она.

Виктор Янукович после Революции Достоинства в 2014 году скрывается в России rbc.ru

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