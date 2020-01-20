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20 января • обновлено в 22:13
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"РФ покрывает преступника!" Экс-нардеп рассказала, как наказать Януковича в Гааге

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В перспективе беглый экс-президент Украины Виктор Янукович может предстать перед Международным уголовным судом в Гааге.

О таком варианте развития событий рассказала депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, адвокат Елена Сотник в программе "Острый вопрос" на ObozTV. По ее словам, главные условия для этого – настойчивый генеральный прокурор и наличие веских доказательств.

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"Если в Украине когда-нибудь появится действительно настойчивый генеральный прокурор, который будет готов довести это дело до конца, мы можем продолжать инициировать (рассмотрение дела Януковича. – Ред.) в Гаагском суде. И у Януковича есть все перспективы оказаться на скамье подсудимых в Международном уголовном трибунале", – не исключила Сотник.

По ее мнению, расстрелы на Майдане – это преступления против человечности, поэтому Янукович может понести ответственность как человек, отдавший приказ.

"Вопрос в том, сможет ли Украина собрать все необходимые доказательства, чтобы передать их в Гаагу", – уточнила юрист.

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Сотник также выразила надежду, что Украина доведет до конца заочное осуждение Януковича.

"Очень надеюсь, что все приговоры вступят в законную силу, и что этот человек никогда в жизни не вернется в Украину. А если вернется – будет сидеть за решеткой", – призналась экс-нардеп.

"Заочное осуждение – тоже своего рода общественное наказание. Потому что это де-факто уже признание вины человека. Мы понимаем, что он преступник, и понимаем, что РФ покрывает преступника", – констатировала она.

Виктор Янукович после Революции Достоинства в 2014 году скрывается в России

Виктор Янукович после Революции Достоинства в 2014 году скрывается в России

rbc.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Виктор Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева. В октябре 2016-го адвокат экс-президента заявил, что Янукович получил временное убежище в России.

  • В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

  • Защитники экс-президента потребовали отменить приговор Оболонского суда, их жалобы принял к рассмотрению Апелляционный суд Киева. 23 сентября 2019 года адвокат Виталий Сердюк заявил, что Янукович собирается вернуться в Украину.

  • 24 сентября Европейский суд общей юрисдикции (Люксембург) снял персональные санкции против Януковича, которые были наложены в 2018 году.

  • Однако бывший гарант остается под действующими санкциями до марта 2020 года.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Суд над Януковичем
Персоны
Елена Сотник Виктор Янукович
Место
Украина
Тег
Международный уголовный суд в Гааге
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Нынешней и будущей власти на Украине лучше не копать дело о расстрелах на майдayне. Так как бы Януковича сделали козлом отпущения и хорошо, а если влезть в Гаагу, может статься, что придётся судить совсем других людей, а Януковича придётся оправдать
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А как на счёт покарать в гааге гонтареву,Луценко?????а Петю за воровство в оборонпроме не надо да???????
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а скоко годиков этой великомудрой зажигалочке?стажа скоко ,так сказать страхового.
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