Ядерный удар по Украине: озвучена реальная угроза

Возможное размещение и использование ядерного оружия в оккупированном Крыму Россией ставит Украину под угрозу ядерного удара по ее территории.

Об этом сказано в экслюзивном блоге на OBOZREVATEL крымского экономиста эксперта фонда "Майдан иностранных дел" Юрия Смелянского. Эксперт отреагировал на заявление министра иностранных дел Павла Климкина о наличии соответствующего вооружения на полуострове.

Смелянский подчеркнул, что нельзя исключать, психологическую готовность РФ применить ядерное оружие как оружие первого удара. При этом она не будет рисковать своей материковой территорией, а применит его именно с Крыма.

"Фактически Россия ставит Украину под угрозу применения против ее территории, пусть даже временно оккупированной, ядерного оружия. Безнаказанными подобные действия России никто не оставит", – пояснил эксперт.

Он также отметил, что РФ угрожает не только Украине и Европейскому Союзу, поскольку дальность полета ракет, например, комплекса "Искандер" или морских ракет "Калибр", которые уже размещены в Крыму, составляет до 2,5 тыс. км.

"Вся Украина покрывается ими, а значит, находится под угрозой. Под угрозой восточная, южная, центральная Европа. Вена, Братислава, Италия, Сицилия, вплоть до территории Израиля на африканском континенте, Персидский залив. Для иллюстрации ситуации можно, выбрав центр окружности в Севастополе, провести на карте окружность с радиусом в 2,5 тыс. км. И стоит учесть, что все эти ракеты могут нести ядерные боеголовки", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что ядерные полигоны в Крыму уже приведены в боевую готовность.