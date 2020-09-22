Рицином "атаковали" президентов США и врагов Кремля: самые громкие мировые отравления

Весь мир взбудоражила попытка "устранить" президента США Дональда Трампа отравленными письмами. Однако специалисты убеждены: несмотря на то, что рицин намного опаснее цианистого калия и от него нет противоядия, такой способ отравления – показатель дилетантства.

Что не так с этими "сюрпризами", как спецслужбы использовали рицин в устранении неугодных и почему этот токсин отказались применять военные разных стран – читайте в материале OBOZREVATEL.

Опасность рядом

Мало кто знает, но рицин "добывают" из растения, которое распространено во многих странах мира. Но если в тропиках и субтропиках это вечнозеленый кустарник, то в Украине – однолетник клещевина обыкновенная (Ricinus commúnis). Причем у нас ее используют просто как декоративное садовое растение, а также в лекарственных целях.

Касторовое масло (Оleum Ricini), которое получают из клещевины, давно применяют для лечения ожогов, ссадин и различных воспалений. Также это растение используют для разработки иммунобиологических противоопухолевых препаратов.

В целом же растение ядовито и для человека, и для животных. Особенно семена, так как именно их используют для получения одного из самых безжалостных ядов.

Рицин намного токсичнее и эффективнее цианистого калия, а антидот до сих пор так и не создан. Ведущие мировые лаборатории продолжают исследования по поиску противоядия. Тем не менее, шансы выжить у отравленного человека есть – правда, только если доза рицина была ничтожно мала.

Очищенный рицин представляет собой белый порошок без запаха. Он попадает в организм путем инъекции, при вдыхании или через слизистую оболочку.

Военные махнули рукой

Как рассказал британский эксперт по химической, биологической, радиологической и ядерной защите Дэн Кашета, управляющий директор Strongpoint Security LtС, в нескольких странах исследовали возможность применения рицина в военных целях, однако впоследствии отказались от этой мысли.

"Соединенные Штаты, Великобритания и СССР исследовали военное применение рицина, но в основном игнорировали этот способ из-за сложностей, связанных с формированием пылевого облака, которое было бы способно нанести хоть какой-то значимый ущерб. В экспериментах с использованием кассетных бомб было установлено, что, несмотря на теоретическую токсичность, на практике рицин как оружие был ничем не лучше фосгена, который к тому же гораздо дешевле и проще в применении", – рассказал эксперт.

Именно поэтому исследования рицина для этих целей прекратились. А как только появились такие серьезные нервно-паралитические агенты, как зарин, затею с рицином и вовсе забросили. А вот спецслужбы и террористы, наоборот, взяли этот яд на вооружение.

"Радость" террористов и доморощенных убийц

Из всех видов химического, биологического, радиологического и атомного оружия рицин самый легкодоступный, в то время как другие поражающие агенты раздобыть очень трудно.

Достать сырье для извлечения рицина (семена клещевины) действительно не проблема, как и законно купить оборудование для лаборатории и необходимые реагенты. Именно поэтому рицин довольно часто фигурирует в различных инцидентах и попытках отравления.

Один из "бытовых" случаев – в 1995 г. американский онколог Дебора Грин пыталась убить своего мужа, добавляя в пищу рицин, используемый для лечения онкологических больных в клинике, где она работала. Но ей это не удалось.

А в 2017 году "отличилась" 70-летняя пенсионерка из США Бетти Миллер. Она несколько недель тестировала на своих соседях по дому престарелых яд, который самостоятельно изготовила. Бетти подмешивала рицин в виде порошка в еду и напитки постояльцам дома престарелых. В итоге агентам ФБР удалось поймать ее с поличным, но выяснилось, что женщина долгое время страдала от проблем с психикой.

Любят рицин и террористы. В разных странах мира то и дело изымают партии смертельно опасного порошка, которые преступники собирались использовать при изготовлении бомб.

Привет от "Ходячих мертвецов"

В отличие от нервно-паралитических веществ, рицин не проникает через кожу, так что прикоснуться к порошку не так опасно, как вдохнуть или проглотить его. Вероятность же того, что человек умрет, если подержит в руках письмо, обработанное рицином, критично мала.

К тому же порошок спокойно выявляют при сканировании корреспонденции, говорит эксперт Дэн Кашета.

"В прессе было много шумихи вокруг случаев с токсичными письмами, отправленными в правительство США. Так как рицин в конверте практически не может распространиться на большую территорию и не представляет серьезной угрозы, к тому же такие конверты легко обнаруживаются при обычном сканировании, то совершенно непонятно, каким образом, по мнению отравителя, это может причинить кому-либо хоть какой-нибудь вред. Возможно, человек был просто не в себе, как часто бывает с преступниками, и не мог рационально оценивать свои действия. Возможно, это крик о помощи? Но однозначно можно сказать, что письма с рицином – совершенно неэффективное оружие", – заявил британский эксперт.

К слову, недавняя попытка отравить Дональда Трампа письмами, перехваченными американскими спецслужбами, не является "новшеством".

Например, еще в 2003 году в Соединенных Штатах началась "эпидемия сюрпризов". Большой резонанс вызвала история с угрозами "Падшего ангела", который отправил несколько конвертов в американские ведомства.

В первом письме был обнаружен флакон с рицином, а в записке якобы владелец транспортной компании выразил свое недовольство нововведением Министерства транспорта США – время отдыха водителей фур собирались увеличить на два часа.

Преступник, подписавшийся как "Падший ангел", грозился сделать массовую рассылку писем с токсином, если это "непотребство" не отменят. Несмотря на то, что в поисках террориста были задействованы спецслужбы и даже объявлена награда в 120 тысяч долларов, "ангела" до сегодняшнего дня так и не нашли.

Впоследствии американские спецслужбы с завидной периодичностью перехватывали письма с опасным ядом. В 2013 году такие конверты были адресованы судье, сенатору и тогда еще президенту Бараку Обаме. Никто не пострадал, но в США ответственность за угрозу главе государства серьезная, и в 2014 году Эверетт Дучке, разославший письма с токсином, отправился за решетку на 25 лет. А сдала его жена, обнаружившая в компьютере супруга информацию о способе получения рицина.

Также в 2013 году рициновую "атаку" на президента США Барака Обаму, мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга и главу организации "Мэры против нелегального оружия" Марка Глейза устроила актриса Шэннон Ричардсон, сыгравшая в сериалах "Ходячие мертвецы" и "Дневники вампира".

36-летняя актриса, беременная пятым (!) ребенком, на собственной кухне получила рицин из семян клещевины, а затем отправила письма с порошком и угрозами. В конвертах были записки: "Вам придется убить меня и мою семью, чтобы добраться до моего оружия. Любой, кто придет в мой дом, получит пулю в лицо".

В итоге Ричардсон пошла на сделку с правосудием и получила 18-летний тюремный срок.

Как Союз и Россия "охотились" по всему миру

Рицин широко применялся еще структурами советских спецслужб. Но мало кто знает, что яд был разработан в токсикологической лаборатории, которая входила в структуру НКВД.

В 1937 году начальником этой "Лаборатории ядов" был назначен полковник медицинской службы Григорий Майрановский, который и придумал рицин. Майрановский и его коллеги испытали ряд смертельных ядов на заключенных из ГУЛАГа, включая горчичный газ, рицин, дигитоксин, кураре, цианид и многие другие. Целью экспериментов было найти химическое вещество без вкуса и запаха, которое невозможно обнаружить после смерти. Яды-кандидаты вводились жертвам с едой или питьем в качестве "лекарства".

В 1971 году во время поездки в Новочеркасск рицином был отравлен известный диссидент, писатель Александр Солженицын. Из-за этого он вынужден был вернуться в Москву, где три месяца боролся за жизнь.

Самый известный случай применения рицина произошел в 1978 году в Лондоне – когда был отравлен болгарский диссидент и журналист ВВС Георгий Марков. Яд был введен ему прямо на улице с помощью хитрого механизма, спрятанного в обычном зонтике. И только через 36 часов после использования рицина Маркова уже в тяжелом состоянии доставили в госпиталь. Спасти диссидента врачам не удалось.

Врачи, проводившие вскрытие, обнаружили в ноге умершего небольшой платиновый шарик — капсулу диаметром меньше двух миллиметров. Она была заполнена рицином, который попал в организм после того, как от тепла человеческого тела расплавилась покрывавшая сферу специальная оболочка.

Аналогичным образом пытались убить и болгарского "перебежчика" Владимира Костова, который работал на "Радио Свобода". В парижском метро ему выстрелили в шею рицином, однако из-за плотного ворота свитера капсула вошла неглубоко. Возможно это и спасло ему жизнь.

А в 1981 году в США "догнали" Бориса Коржака. Бывший сотрудник КГБ, завербованный ЦРУ, подумал, что его ужалила пчела, но уже через три часа шпион почувствовал себя плохо и был госпитализирован. В его теле нашли крошечную пульку, сделанную из платино-иридиевого сплава (как и в случае с Марковым. – Ред.) Она содержала внутри рицин. Коржака удалось спасти.

Во всех этих случаях отравлений подозревались агенты КГБ.

Сама же лаборатория, в стенах которой был создан рицин, по заявлению бывшего высокопоставленного офицера российской Службы внешней разведки Александра Кузьминова, в 1994 году эмигрировавшего из РФ, до сих пор является главным поставщиком управления СВР России, которое занимается биологической войной.