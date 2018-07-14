"Я – труп!" Террористка "ДНР" сделала откровенное признание о войне с Украиной

Вооруженные силы Украины за последние годы стали гораздо сильнее, усовершенствовав разные техники боя.

Как заявила террористка "ДНР" Ольга Кочарук с позывным "Корса", сейчас ВСУ имеют малого общего с армией времен СССР.

"От учебников советской армии они (ВСУ. - Ред.) сильно отошли. Работа пехоты у них изменилась, дружным строем вперед уже не идут, у них работают двойки, тройки... Очень неплохо отрабатывают высадку десанта с вертолетов, самолетов, тактику войны в городах..." - рассказала она.

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"Насколько я так знаю, это ранее не сильно отрабатывалось ни в украинской армии, ни в постсоветской... Я уже, фактически, мягко говоря, труп", - заявила террористка.

Как писал OBOZREVATEL, накануне террористы "ДНР" привели так называемые спецслужбы в состояние "повышенной боевой готовности".