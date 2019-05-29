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"Я расстрелял командиров": Гиркин рассказал о казнях соратников в "ДНР"

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Один из экс-главарей террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, как осуществлял расстрелы людей в Славянске во время его оккупации в 2014 году. Примечательно, что под самосуд попали даже его соратники.

В частности, Гиркин лично расстрелял командира роты и командира взвода так называемого "ополчения", подчиненные которых совершили преступление. Об этом он рассказал в интервью, видео которого опубликовано на ресурсе "Восточный вариант" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Игорь Гиркин

Игорь Гиркин

"Восточный вариант"

"Там была совершенно безобразная ситуация. Командир роты начал курить траву... А в одном из взводов группа харьковских уголовников стала проворачивать свои дела. Они похитили местного предпринимателя, начали его пытать с целью получения выкупа. Причем сын этого предпринимателя служил в другой роте на другом конце города. Поэтому рядовых я отправил в штрафное подразделение, а командиров расстрелял. Даже хотя они непосредственно не занимались пытками. Взводный знал, что происходит, а ротный нет", – признался Гиркин.

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Также по его словам, сначала людей, обвиненных им в преступлениях, расстреливали по приговору так называемого трибунала (который состоял из других членов вооруженных формирований "ДНР"), а потом стали расстреливать и вовсе без всякого суда. Кому жить, а кому умереть, Стрелков решал единолично.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Гиркин рассказал, что он лично убил нескольких украинских "диверсантов" и "шпионов".

Экс-главарь "ДНР" признался и в том, что террористы прикрывались мирными жителями Донбасса во время обстрелов.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
УкраинаДонецк
Тег
ДНР
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