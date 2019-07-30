"Я против б*ндеровцев!" Брат-террорист главы Донецкой ОГА оскандалился на росТВ

Террорист "ДНР" Евгений Кириленко, который является родным братом главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, дал скандальное интервью для российского пропагандистского телеканала "Россия 1".

Также в нем засветилась и мать чиновника Надежда Кириленко, которая также поддерживает российских оккупантов. Фрагментом их антиукраинского спича поделился на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Семейные дела... Пособник российских оккупантов и брат председателя Донецкой ОГА дал интервью "Вести недели" и одному из рупоров-пропагандистов Кремля", – написал защитник Украины.

В частности, в скандальном сюжете Евгений Кириленко, которого представляют "офицером спецслужб ДНР", рассказывает о своих отношениях с братом и о ссоре с ним.

Евгений Кириленко Скриншот видео

"Мы уже поняли, что у нас довольно-таки разные политические взгляды, я бы даже сказал диаметрально противоположные. Ну, и после этого мы как-то в телефонном режиме высказали друг другу, может быть, не сильно мягко свои точки зрения, после чего просто прекратили общаться. Я сказал, что я не "укроп" и против бандеровцев. Открыл "Яндекс", читаю первой строчкой: "Главой назначен брат сепаратиста", – говорит предатель Украины.

Эту риторику поддержала и его мать, которая также озвучила на камеру любимые тезисы кремлевской пропаганды.

"Мои дети друг в друга стрелять не будут, и вообще – мы один народ, ну как нас можно разорвать? Павлик сказал: "Я пришел спасать". Но спасать нас от самих себя не надо. Он считает, что давали присягу Украине. Я считаю, что родина наша вот здесь", – сказала сепаратистка.

Отвечая на вопрос о карьерном взлете своего сына, женщина отметила, что не знает, как это произошло, поскольку ей ничего не рассказывают из-за того, что она – "ватница".

За кадром рупор путинской пропаганды Евгений Попов уточнил, что Надежда Кириленко часто ездит в гости к проукраинскому сыну на мирную территорию, поскольку у нее родилась внучка.

Надежда Кириленко Скриншот видео

В конце сюжета террорист "ДНР" и его мать заявили, что в Украине якобы произошел "государственный переворот" и призвали своего родственника "заканчивать это все", имея в виду войну на Донбассе, которую развязала Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский назначил Кириленко главой Донецкой ОГА 5 июля. Он является подполковником юстиции, был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона (с сентября 2017 года). В 2008 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генеральной прокуратуре.

В 2018 году прокурору Кириленко выдали служебную квартиру во Львове. Также он задекларировал 300 тыс. гривен наличными, при этом заработал за год 450 тыс. гривен. Кроме того, в 2017 году Кириленко приобрел BMW 528i 2015 за 393,5 тыс. гривен. Других ценностей семья не имеет.

После назначения Кириленко главой Донецкой ОГА Зеленский призвал не делить людей, проживающих на временно оккупированной территории, на своих и чужих и не увидел ничего крамольного в том, что брат главы Донецкой области – пособник оккупантов.

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