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''Я попала'': всплыли новые подробности избиения няней малыша в Одессе

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Скандал с избиением няней 13-месячного ребенка в Одессе вызвал резонанс. Встал вопрос кому можно доверить своих детей.

OBOZREVATEL выяснил подробности ЧП. Мы связались не только с мамой пострадавшего малыша, но и с уже бывшей няней.

"Это фотошоп"

56-летняя Инга Г. утверждает, что ее оклеветали, при этом называет несколько версий, что же произошло с ребенком.

"Я просто в шоке. За все время, что работала с детьми, я пальцем никого из них не тронула! Мама того малыша говорит, что я кулаком ударила ребенка, она может это доказать?" – сказала экс-няня.

По словам Инги, у ребенка на самом деле... не было никаких травм. "То, что его мать опубликовала снимок – скорее всего, фотошоп", – заявила женщина. Потом она добавила, что ребенок накануне неоднократно падал.

Фото 13-месячного малыша, которое опубликовала в соцсети его мама Мария Литовченко

Фото 13-месячного малыша, которое опубликовала в соцсети его мама Мария Литовченко

Причиной "информационной атаки" на себя Инга считает нежелание матери малыша оплатить ей работу, "поэтому раздула такой скандал". "Я просто попала", – отметила Инга.

Она добавила, что проработала в семье две недели. "Женщина нашла мое резюме по интернету и сама связалась со мной. За одну неделю она мне заплатила, за вторую нет", – добавила Инга.

56-летняя Инга Г.

56-летняя Инга Г.

Facebook

Бывшая няня отметила, что не употребляла ни капли спиртного. "Все лето я проработала воспитателем в детском лагере с больными детками из интерната в с. Приморское Измаильского района. Дети знают, как я о них заботилась, и могут это подтвердить", – сказала женщина.

Руководство детского лагеря: "Это шок"

OBOZREVATEL связался с представителем детского лагеря. Там подтвердили, что Инга у них работала.

"У нее никогда не было признаков агрессии к детям, да и дети на нее никогда не жаловались. Поэтому для меня является шоком то, что сообщили в соцсетях и в СМИ. Как физрук Инга четко выполняла свои функции, претензий к ней никаких не было. По поводу алкоголя… У нас за это сразу увольняют, и Ингу я никогда за употреблением алкоголя не видел", – рассказали в администрации лагеря.

''Я попала'': всплыли новые подробности избиения няней малыша в Одессе

Google. Maps

Мама малыша: "Она была неадекватна"

Совершенно другую версию о ЧП с ребенком сообщила нашим журналистам его мама, 28-летняя Мария Литовченко. Она рассказала, что в день происшествия получила от няни sms-сообщение, в котором та писала, что у ее матери случился инсульт и ей нужно уехать в Измаил.

"Потом она в течение двух часов не отвечала на звонки. Я взяла такси и полетела домой. В комнате увидела одиноко играющего старшего 4-летнего сына, валявшуюся пластиковую бутылку из-под алкоголя и спящую Ингу, у которой на животе спал мой младший сын. Когда я взяла его на руки, обнаружила, что все его лицо и одежда были в крови. Если бы ребенок просто ударился, человек бы его переодел, обработал раны", – рассказала Мария.

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Женщина вызвала скорую и полицию. Няню она закрыла в комнате, чтобы та не ушла.

"Инга едва стояла на ногах. Начала матом при детях называть меня аферисткой, что я такая-сякая. Грубо разговаривала с полицейскими и те даже хотели надеть на нее наручники", – отметила мама малыша.

Мама мальчика Мария Литовченко

Мама мальчика Мария Литовченко

Facebook

Мария утверждает, что заплатила няне за две недели работы. Всего – 300 евро. "Одним она говорит, что я ей не платила, другим, что я заплатила только за неделю", – подытожила женщина. Свидетелем развернувшихся событий, по словам Марии, была ее мама, которая приехала на место минут через 10-15, так как живет неподалеку.

Мария добавила, что свозила сына на судмедэкспертизу. По ее словам, у ребенка левая сторона лица опухшая и в гематомах, также была рана на губе. "Черепно-мозговой травмы не было, но я так понимаю, что у него легкое сотрясение – сын очень много спит", – отметила она.

Расследует полиция

В пресс-службе ГУНП в Одесской области сообщили, что происшествие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

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Также в полиции добавили, что опросили няню малыша и та отрицала свою вину по поводу его избиения: "По словам женщины, травмы ребенок получил накануне во время неоднократных падений, о чем она якобы сообщала матери", – отметили в пресс-службе.

На сегодняшний день следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести телесных повреждений и возможные причины получения их ребенком. "Кроме того, принимаются другие меры по выяснению обстоятельств происшествия", – добавили в полиции.

Отметим, что скандалы по поводу рукоприкладства нянь по отношению к детям в Украине случались и в 2018 году:

  • В марте известная украинская телеведущая Ольга Фреймут заявила, что няня избила ее двухлетнего сына. Она утверждала, что женщина ударила ребенка, как взрослого человека.

  • В марте того же года в Харькове няня избила девочку, страдающую детским церебральным параличом. Инцидент зафиксировала камера наблюдения.

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Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Тема
Криминал
Место
УкраинаОдесса
Теги
криминалдетиНациональная полиция Украины
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