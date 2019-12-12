"Я патриот, а он говорил по-русски!" Нападающий на Мирошниченко сделал циничное заявление

Один из нападавших на активиста и волонтера Артема Мирошниченко, который погиб так и не придя в сознание после жестокого избиения, Николай Барабаш заявил, что вместе с еще одним фигурантом дела Александром Барышком они били его не за язык.

Правда, из-за чего именно, так и не признался, однако признал свою вину и назвал себя патриотом Украины. Об этом сообщает "Свободное радио" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Никакого нападения на Мирошниченко из-за украинского языка не было! Хочу сказать, что мне очень жаль за этот поступок. Каюсь в своих действиях. Не хотел, чтобы так случилось. Я не знал, что это за человек, видел только силуэт. Он был одет весь в черное, я не мог понять, кто он... Человек, который является достойным уважения, патриот Украины и так далее. Не думал, что так все будет, мне искренне жаль", – рассказывает Барабаш.

Один из нападавших на Мирошниченко признался, что сожалеет о своем поступке

По словам парня, Барышок не отказывал его бить жертву, но руководил им во время драки. Кроме этого, отмечает, что в момент нападения они с Мирошниченко не общались. Хотя его товарищ ранее убеждал, что они кричали на Артема и общались с ним.

"Александр сначала пошел разговаривать с ним. Затем он забрал у него вещи. У меня же нет такой привычки чужие вещи трогать. Он говорил мне, мол, постой в стороне, мне надо поговорить. И у них начался конфликт", – говорит Барабаш.

Нападающий уверяет, что Мирошниченко общался с ними не на украинском, а на русском языке. По его мнению, он так делал, потому что они сначала обратились к нему именно на русском.

Также добавил, что добивать Артема не хотел. Удовольствие от избиения не получал. Признается, что это именно Барышок его постоянно подстрекал на подобные действия, и в тот вечер попросил остаться, "потому что ему было скучно и он хотел поискать приключений".

Николай Барабаш в суде freeradio.com.ua

Злоумышленник признается, что его пугает тюремный срок, а еще он чувствует напряжение и волнуется во время судебных заседаний. Теперь, говорит, даже не знает, какое будущее его ждет.

"В училище я только вступил, особых оценок нет. Еще мало проучился на стадии ознакомления. В школе у меня были хорошие оценки. Я патриот Украины. Плел сети, и с флагом нашим вокруг школы со своим классом ходил. Знаю украинский, но между друзьями общаюсь на русском. Мне просто проще было им объяснить словами, я бы путался. Мне предложили переводчика, но я не просил его", – подытожил Барабаш.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Артему Мирошниченко было 36 лет. Он и его семья помогали Вооруженным силам Украины с первых дней войны. 29 ноября на него напали в Бахмуте. Два нетрезвых подростка, 16 и 17 лет, догнали и начали бить.

Волонтер пережил несколько сложных операций, находился в коме, однако выжить ему не удалось. Родные и друзья Мирошниченко убеждены, что причиной нападения была его активная проукраинская позиция.

8 декабря в Бахмуте попрощались с Мирошниченко.

11 декабря Донецкий апелляционный суд взял под стражу двух подростков, которых подозревают в смертельном избиении волонтера Артема Мирошниченко.

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