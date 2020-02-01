Главная Новости
1 февраля • обновлено в 13:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Я кровью тебя защищал, Украина! Имена и истории воинов, погибших на Донбассе в январе

1.5т
Читать материал на украинском

Первый месяц 2020 года снова нанес Украине незаживающие раны. Защищая независимость и территориальную целостность нашего государства, свои жизни отдали 14 героев. Обстоятельства гибели трех из них пока не разглашаются. Самому младшему из погибших воинов навсегда останется 21, самый старший - отметил 48-летие. Большинство украинских героев в январе погибли от пуль вражеских снайперов.

Посмотрите в глаза тех, кто не устал от войны. Запомните имена тех, кто до последнего вздоха приближал победу Украины в войне за независимость.

Ведь только там, где помнят о погибших, есть те, кто готов защитить живых.

Озвучены имена и истории воинов, погибших на Донбассе в январе

Сергей Дычек, 47 лет

Сергей Дычек

Сергей Дычек

Сергей Александрович Дычек родился 20 июля 1972 года в городе Волочиск Хмельницкой области.

Старший солдат, водитель 130 отдельного разведывательного батальона.

На фронте – с 2014-го.

5 января, около 13 часов дня, в районе хутора Вольный (Золотое-4, на Луганщине) погиб в результате подрыва грузового автомобиля ГАЗ-66 на противотанковой мине. Второй военный, ехавший с Дычеком, получил тяжелые ранения.

У павшего воина остались мать, жена, двое сыновей и дочь от первого брака.

Новости
Террористы убили украинского воина на Донбассе и подозрительно затихли

Сергей Рацун, 43 года

Сергей Рацун

Сергей Рацун

Сергей Петрович Рацун родился 28 октября 1976 года в селе Москвитяновка Полонского района Хмельницкой области. Жил в городе Славута. Окончил Грицевское ВПУ №38, работал трактористом на местном фермерском хозяйстве. После срочной службы, которую проходил в 95 ОАМБр, Сергей Рацун работал на заводе "Стройфарфор".

В 2014-2015 годах был мобилизован в 128 ОГШБр. Воевал в Дебальцево. После подписания контракта с 93 ОМБр в мае 2016-го – участвовал в боях под Крымским, Новотроицким и под Авдеевкой.

Участник учений Combined Resolve в Германии в 2019 году. Отмечен многочисленными наградами.

5 января около 21 часов вечера позиции наших военных под селом Крымское враг начал обстреливать со стороны оккупированного Желобка. Сергею Рацуну вражеский снайпер попал в голову. Ранение оказалось смертельным.

"Боец находился на боевой позиции в окопе. Сергей был в средствах защиты, но, к сожалению, они не спасли. Это неописуемая потеря для нашей бригады и для страны в целом. Ведь ушел из жизни наш защитник, который с 2014 года борется за Украинское государство с пророссийскими бандформированиями", - написали побратимы Сергея Рацуна на странице 93 бригады.

У павшего воина остались мать, братья, дочь и пасынок.

Новости
"Нужна прививка от мишебратства": воин ООС обратился к украинцам с мощным призывом

Руслан Насальский, 24 года

Руслан Насальский

Руслан Насальский

Руслан Леонидович Насальский родился 10 августа 1995 года в селе Фурманка Уманского района Черкасской области. По специальности – строитель: закончил Уманское ПТУ №9.

Как только Руслану исполнилось 18 лет – он подписал контракт с ВСУ. Служил в составе 17 ОТБр. Участвовал в боях под Иловайском, где 13 августа 2014 года был тяжело ранен: у молодого бойца сильно пострадали голова, пальцы рук и ноги. Впрочем, восстановившись, Руслан снова вернулся на фронт.

С 2016-го года Руслан Насальский служил в 109 отдельном горно-штурмовом батальоне 10 отдельной горно-штурмовой бригады.

Погиб 5 января во зоне проведения ООС, вблизи Павлополя Донецкой области. Обстоятельства гибели воина не сообщаются. Идет следствие.

У погибшего воина остались мама, младшая сестра, жена и трое детей: два мальчика и девочка.

Новости
Террористы убили украинского воина на Донбассе и подозрительно затихли

Николай Довженко, 23 года

Николай Довженко

Николай Довженко

Николай Валерьевич Довженко родился 26 июля 1996 года в селе Цыбуливка Великомихайловского района Одесской области.

26 мая 2017-го подписал контракт с ВСУ. Служил в должности старшего стрелка 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

9 января во время обстрела из стрелкового оружия в районе Красногоровки, который начался около 23 часов ночи, Николай Довженко получил тяжелое пулевое ранение. Несмотря на все усилия медиков, через несколько часов в больнице воин скончался.

"Ребята говорят, что он не боялся выполнять задания. И вообще, несмотря на молодость, был очень смелым воином. Для нас это тяжелая потеря", - отметили в пресс-службе бригады.

Новости
Подыгрывают Путину? Штаб ООС сделал заявление о подлости ОБСЕ на Донбассе

Виталий Караван, 26 лет

Виталий Караван

Виталий Караван

Виталий Витальевич Караван родился 21 октября 1993 года в селе Корчик Шепетовского района Хмельницкой области. До службы в ВСУ работал младшим инспектором отдела надзора и безопасности Шепетовской исправительной колонии № 98.

Воевал в составе одного из добровольческих батальонов – в частности, под Песками. Впоследствии, в феврале 2018 года, подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Служил водителем БРДМ в мотопехотном взводе 56 ОМПБр. Был награжден нагрудным знаком командующего ОС "Казацкий крест".

13 января погиб в зоне ООС при невыясненных обстоятельствах: около 4 утра побратимы нашли его в блиндаже мертвым. Идет расследование. Основная версия – неосторожное обращение с оружием. Однако, по некоторым данным, есть также подозрения, что Виталий Караван мог погибнуть в результате обстрела российско-террористических группировок из крупнокалиберного оружия, использование которого на Донбассе запрещено.

У погибшего воина осталась мама, бабушка и старший брат, который тоже защищал Украину на Донбассе.

Новости
"Убивал детей на Донбассе!" Чиновница с Буковины попала в грандиозный скандал из-за воина ООС

Алексей Кучкин (Василевский), 24 года

Алексей Кучкин

Алексей Кучкин

Алексей Викторович Кучкин родился 22 марта 1995 года в селе Первухинка Богодуховского района Харьковской области. Жил в Каменском Днепропетровской области.

Старший стрелок механизированного отделения мехбатальйона 92 ОМБр.

Служил по контракту с мая 2016 года – сначала в 133 отдельном батальоне охраны и обслуживания ОК "Восток", впоследствии – в 92 бригаде.

15 января во время дежурства на ВОПе в Авдеевский промзоне был ранен вражеским снайпером в лицо. Раненого воина экстренно эвакуировали в больницу, но ранение оказалось несовместимым с жизнью.

"Алексею было 24 года, три из них он служил в рядах Вооруженных сил Украины. Уроженец Харьковщины, парень был настоящим патриотом. Ответственно и честно защищал родную страну от оккупантов", - говорят побратимы воина.

Всего за месяц до гибели Алексей женился во второй раз. Знакомые воина писали в соцсетях, что его молодая жена ждет ребенка. А сослуживцы уверяют: Алексей собирался связать жизнь с армией и мечтал стать офицером.

У павшего воина остались мама, брат, молодая жена и сын от первого брака.

Новости
Россия перебросила на Донбасс новые танки: в штабе ООС заявили об угрозе

Игорь Химичук, 29 лет

Игорь Химичук

Игорь Химичук

Игорь Игоревич Химичук родился 7 июня 1990 года в городе Чуднов Житомирской области. Служил сначала в 81 отдельной аэромобильной бригаде, а с 2018 года - водителем отделения обеспечения Чудновского районного военного комиссариата.

Был командирован в 72 ОМБр имени Черных Запорожцев в зону проведения ООС.

16 января, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, был убит вражеским снайпером вблизи поселка Новозвановка на Луганщине.

У воина остались мама, две сестры, жена и маленький сын.

Новости
Волонтеры забили тревогу из-за масштабных потерь ВСУ на Донбассе: штаб ООС обвинили во вранье

Валерий Закусило, 32 года

Валерий Закусило

Валерий Закусило

Валерий Васильевич Закусило( "Морячок", "Бецик") родился 27 октября 1987 года в одной из балтийских республик. Когда родители развелись, Валерий вместе с отцом переехал на его родину - в село Гуничи Овручского района Житомирской области.

Окончил автодорожный техникум. Служил в 36 ОБМП. После переезда в Белую Церковь подписал контракт с 72 ОМБр.

"Мимо меня все пулипролетают. Я стою – а они меня не берут... Так что мы фартовые", - шутил сам Валерий на одном из видео, записанных на Донбассе, демонстрируя простреленную насквозь пулей калибра 7,62 патронную коробку.

Но 18 января удача ему изменила: воин погиб от пули вражеского снайпера в районе Попасной. Враг попал Валерию в голову.

У павшего воина остались родители, жена и две дочери.

Новости
"Я с передовой еду. Засунь себе в *опу Ростов!" Воин ООС поставил на место водителя автобуса в Россию

Александр Слободянюк, 48 лет

Александр Слободянюк

Александр Слободянюк

Александр Викторович Слободянюк ( "Кэп", "погранец") родился 7 января 1972 года в семье военных. Когда Александр был маленьким, семья переехала из Владивостока в город Первомайск Николаевской области.

Учился в Институте внутренних дел. После завершения обучения с середины 1990-х работал в ОВД, был следователем – сначала в Одесской области, впоследствии – в Киеве. Имел 20 лет выслуги и офицерское звание.

Когда началась война, Александр сразу ушел на фронт. Сначала служил в мобильной пограничной заставе. В 2015-16 годах – в 80 ОДШБр, с которой прошел бои в Гранитном. Далее подписал контракт с 72 ОМБр.

19 января 2020 года во время вражеского обстрела наших позиций в Попаснянском районе был ранен. Второе ранение, нанесенное снайпером во время этого же боя, стало для Александра смертельным.

У погибшего воина остались родители, сестра, двое детей и двое внуков.

Новости
Обстрелы и потери в Золотом: в ООС отреагировали на обвинения во лжи

Василий Муха, 31 год

Василий Муха

Василий Муха

Василий Николаевич Муха родился 6 апреля 1988 года в селе Пески-Радьковские Боровского района Харьковской области.

Младший сержант, командир отделения – командир машины 2-го мотопехотного отделения 2-го мотопехотного взвода 2-й мотопехотной роты 37 ОМПБ "Запорожье" 56 ОМПБр.

До войны Василий работал строителем на севере РФ. Но с началом российской агрессии против Украины вернулся на родину и сразу пошел в военкомат добровольцем. По мобилизации служил в 92 ОМБр разведчиком. Прошел бои под Марьинкой и Катериновкой. Далее овладел саперным делом. И дважды продлевал контракт, чтобы оставаться на передовой.

Свой последний контракт заключил практически ровно за год до смерти – 19 января 2019 года.

20 января 2020-го около 20 часов вечера погиб недалеко от поселка Опытное Ясиноватского района. В ответ на обстрел противника Василий открыл огонь из пулемета. И получил три пули. Смертельным для героя стал выстрел вражеского снайпера.

До завершения контракта воину оставалось 10 дней.

У Василия Мухи остался отец, который в одиночку воспитывал сына.

Новости
Украина понесла огромные потери: как прошла неделя в ООС

Николай Сорочук, 22 года

Николай Сорочук

Николай Сорочук

Николай Васильевич Сорочук родился 23 мая 1997 года в селе Черныж Маневицкого района Волынской области. С 2000 года жил в селе Лыще Луцкого района.

В 2015 году получил специальность сварщика. Был призван на срочную службу, во время прохождения которой подписал контракт с ВСУ на 3 года. Служил в 8 отдельном горно-штурмовом батальоне 10 отдельной горно-штурмовой бригады.

По завершению контракта вернулся домой, работал в холдинге "Модерн-Экспо", параллельно – учился на юриста в Академии рекреационных технологий и права.

16 декабря 2019 года подписал второй контракт на военную службу – и вернулся в 10 ОГШБр.

Погиб в День Соборности Украины, 22 января, от пули снайпера – на мариупольском направлении.

"Сегодня ночью он писал мне, что жалеет, что не смог вчера меня увидеть и услышать. И я - то же. А сегодня утром его уже нет... Пусть слово мир застрянет вам в горле и" уженета война" так же. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит", - написала любимая девушка Николая, Ирина Чорногуз, волонтер-медик" Госпитальеров ".

У павшего воина остались сестра и мама. О смерти своего брата и сына они узнали из соцсетей.

Новости
Десятки убитых и взорванная техника: силы ООС мощно разгромили террористов на Донбассе

Михаил Ошурко, 21 год

Михаил Ошурко

Михаил Ошурко

Михаил Михайлович Ошурко родился в 1998 году в селе Кутин Заричненского района Ровенской области.

10 октября 2018 года был призван на срочную военную службу. Прошел подготовку в учебном центре "Десна", после чего был направлен в 40 отдельную артиллерийскую бригаду. Впоследствии подписал контракт с ВСУ. Выполнял задачи в районе Попасной, на второй линии обороны.

Погиб 25 января в зоне проведения ООС в Луганской области. Обстоятельства гибели военнослужащего пока не разглашаются.

В родном селе погибшего воина встречали, опустившись на колени. А землячка Михаила, Елена Филончук, посвятила ему трогательный стих, в котором, в частности, были и такие слова:

"Душа незабаром за обрій полине...

Хтось гірко заплаче, добром пом'яне...

Я ж кров'ю тебе захищав, Україно!

Чому ж вберегти не змогла ти мене? "

Новости
На Донбассе погиб защитник Украины: в ООС рассказали, где оккупанты устроили обстрелы

Евгений Щуренко, 41 год

Евгений Щуренко

Евгений Щуренко

Евгений Валерьевич Щуренко родился 27 января 1978 года в селе Лески Килийского района Одесской области. Проживал в Килии. До службы в ВСУ работал в КП "Світло".

С лета 2019-го служил по контракту в 28 ОМБр – старшим механиком-водителем БМП-2 механизированного отделения механизированной роты мехбатальйона.

26 января российско-террористические группировки со стороны оккупированной Старомихайловки из гранатомета СПГ-9 обстреляли боевую машину, в которой ехали Евгений с еще одним военнослужащим. Евгений погиб на месте. Его побратим был серьезно ранен. Произошло это недалеко от Красногоровки.

До своего дня рождения воин не дожил меньше суток.

У него остались мама и жена.

Новости
Война за независимость продолжается: на Донбассе подорвались бойцы ВСУ

Антон Хоба, 28 лет

Антон Хоба

Антон Хоба

Антон Владимирович Хоба родился в 1992 году в городе Шостка Сумской области.

Старший сержант, командир инженерно-саперного отделения - начальник инженерной службы 13 ОМПБ 58 ОМПБр.

После окончания в 2010 году Шосткинского профлицея работал на частной фирме, а в 2012-14 годах – на заводе "Импульс".

На войне Антон Хоба – практически с первых дней. Контракт с ВСУ он подписал еще в июне 2014-го. Служил сапером в 91 ОПОЗ Инженерных войск. Первую ротацию в зоне АТО проходил с 12 сентября по 2 ноября 2014 – воевал в районе города Дебальцево. А уже в декабре Антон вместе с другими добровольцами полка отбыл в район Донецкого аэропорта. С 15 декабря выполнял боевые задачи непосредственно в ДАП.

Был активным участником ОО "Братерство", участвовал в работе в патриотическом лагере "Лицар честі ім. Івана Євдокименка". Этот лагерь для молодежи был назван в честь погибшего в ДАП друга Антона.

26 января, среди бела дня, Антон Хоба вместе с побратимом подорвались на установленной врагом мине-ловушке в районе поселка Северное в окрестностях Торецка. От полученных минно-взрывных травм воин умер.

"Я потерял подчиненного, я потерял друга, я потерял сына. Я не буду говорить о мести – все что нужно, мы сделаем. Враг почувствует на себе, что он сюда зря пришел. Земля, окропленная кровью Антона, будет нашей", - присягнул на церемонии прощания с Антоном командир 13 батальона 58 бригады Виталий Гуляев.

У погибшего воина остались родители.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Лилия Рагуцкая Лилия Рагуцкая
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса Донецкая область Луганская область
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
5
29
Смешно
0
Интересно
9
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Красиві люди, благородне їх життя, бо боролися і полягли за свою рідну Батьківщину, бо люьили її більше за власне життя!!! Вічна їм слава і наша пам'ять, низький уклін Героям України!!! Смерть рлсійським найманцям і запроданцям!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
За час перебування в складі СРСР Україна збільшила свою тереторію у вісім разів. Тобто зараз має претендувати на ТІЛЬКИ одну восьму. Кто сможет аргументированно возразить?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пети Moщи
Пети Moщи
Навоз
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги