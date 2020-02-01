Я кровью тебя защищал, Украина! Имена и истории воинов, погибших на Донбассе в январе

Первый месяц 2020 года снова нанес Украине незаживающие раны. Защищая независимость и территориальную целостность нашего государства, свои жизни отдали 14 героев. Обстоятельства гибели трех из них пока не разглашаются. Самому младшему из погибших воинов навсегда останется 21, самый старший - отметил 48-летие. Большинство украинских героев в январе погибли от пуль вражеских снайперов.

Посмотрите в глаза тех, кто не устал от войны. Запомните имена тех, кто до последнего вздоха приближал победу Украины в войне за независимость.

Ведь только там, где помнят о погибших, есть те, кто готов защитить живых.

Сергей Дычек, 47 лет

Сергей Дычек

Сергей Александрович Дычек родился 20 июля 1972 года в городе Волочиск Хмельницкой области.

Старший солдат, водитель 130 отдельного разведывательного батальона.

На фронте – с 2014-го.

5 января, около 13 часов дня, в районе хутора Вольный (Золотое-4, на Луганщине) погиб в результате подрыва грузового автомобиля ГАЗ-66 на противотанковой мине. Второй военный, ехавший с Дычеком, получил тяжелые ранения.

У павшего воина остались мать, жена, двое сыновей и дочь от первого брака.

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Сергей Рацун, 43 года

Сергей Рацун

Сергей Петрович Рацун родился 28 октября 1976 года в селе Москвитяновка Полонского района Хмельницкой области. Жил в городе Славута. Окончил Грицевское ВПУ №38, работал трактористом на местном фермерском хозяйстве. После срочной службы, которую проходил в 95 ОАМБр, Сергей Рацун работал на заводе "Стройфарфор".

В 2014-2015 годах был мобилизован в 128 ОГШБр. Воевал в Дебальцево. После подписания контракта с 93 ОМБр в мае 2016-го – участвовал в боях под Крымским, Новотроицким и под Авдеевкой.

Участник учений Combined Resolve в Германии в 2019 году. Отмечен многочисленными наградами.

5 января около 21 часов вечера позиции наших военных под селом Крымское враг начал обстреливать со стороны оккупированного Желобка. Сергею Рацуну вражеский снайпер попал в голову. Ранение оказалось смертельным.

"Боец находился на боевой позиции в окопе. Сергей был в средствах защиты, но, к сожалению, они не спасли. Это неописуемая потеря для нашей бригады и для страны в целом. Ведь ушел из жизни наш защитник, который с 2014 года борется за Украинское государство с пророссийскими бандформированиями", - написали побратимы Сергея Рацуна на странице 93 бригады.

У павшего воина остались мать, братья, дочь и пасынок.

Руслан Насальский, 24 года

Руслан Насальский

Руслан Леонидович Насальский родился 10 августа 1995 года в селе Фурманка Уманского района Черкасской области. По специальности – строитель: закончил Уманское ПТУ №9.

Как только Руслану исполнилось 18 лет – он подписал контракт с ВСУ. Служил в составе 17 ОТБр. Участвовал в боях под Иловайском, где 13 августа 2014 года был тяжело ранен: у молодого бойца сильно пострадали голова, пальцы рук и ноги. Впрочем, восстановившись, Руслан снова вернулся на фронт.

С 2016-го года Руслан Насальский служил в 109 отдельном горно-штурмовом батальоне 10 отдельной горно-штурмовой бригады.

Погиб 5 января во зоне проведения ООС, вблизи Павлополя Донецкой области. Обстоятельства гибели воина не сообщаются. Идет следствие.

У погибшего воина остались мама, младшая сестра, жена и трое детей: два мальчика и девочка.

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Николай Довженко, 23 года

Николай Довженко

Николай Валерьевич Довженко родился 26 июля 1996 года в селе Цыбуливка Великомихайловского района Одесской области.

26 мая 2017-го подписал контракт с ВСУ. Служил в должности старшего стрелка 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

9 января во время обстрела из стрелкового оружия в районе Красногоровки, который начался около 23 часов ночи, Николай Довженко получил тяжелое пулевое ранение. Несмотря на все усилия медиков, через несколько часов в больнице воин скончался.

"Ребята говорят, что он не боялся выполнять задания. И вообще, несмотря на молодость, был очень смелым воином. Для нас это тяжелая потеря", - отметили в пресс-службе бригады.

Виталий Караван, 26 лет

Виталий Караван

Виталий Витальевич Караван родился 21 октября 1993 года в селе Корчик Шепетовского района Хмельницкой области. До службы в ВСУ работал младшим инспектором отдела надзора и безопасности Шепетовской исправительной колонии № 98.

Воевал в составе одного из добровольческих батальонов – в частности, под Песками. Впоследствии, в феврале 2018 года, подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Служил водителем БРДМ в мотопехотном взводе 56 ОМПБр. Был награжден нагрудным знаком командующего ОС "Казацкий крест".

13 января погиб в зоне ООС при невыясненных обстоятельствах: около 4 утра побратимы нашли его в блиндаже мертвым. Идет расследование. Основная версия – неосторожное обращение с оружием. Однако, по некоторым данным, есть также подозрения, что Виталий Караван мог погибнуть в результате обстрела российско-террористических группировок из крупнокалиберного оружия, использование которого на Донбассе запрещено.

У погибшего воина осталась мама, бабушка и старший брат, который тоже защищал Украину на Донбассе.

Алексей Кучкин (Василевский), 24 года

Алексей Кучкин

Алексей Викторович Кучкин родился 22 марта 1995 года в селе Первухинка Богодуховского района Харьковской области. Жил в Каменском Днепропетровской области.

Старший стрелок механизированного отделения мехбатальйона 92 ОМБр.

Служил по контракту с мая 2016 года – сначала в 133 отдельном батальоне охраны и обслуживания ОК "Восток", впоследствии – в 92 бригаде.

15 января во время дежурства на ВОПе в Авдеевский промзоне был ранен вражеским снайпером в лицо. Раненого воина экстренно эвакуировали в больницу, но ранение оказалось несовместимым с жизнью.

"Алексею было 24 года, три из них он служил в рядах Вооруженных сил Украины. Уроженец Харьковщины, парень был настоящим патриотом. Ответственно и честно защищал родную страну от оккупантов", - говорят побратимы воина.

Всего за месяц до гибели Алексей женился во второй раз. Знакомые воина писали в соцсетях, что его молодая жена ждет ребенка. А сослуживцы уверяют: Алексей собирался связать жизнь с армией и мечтал стать офицером.

У павшего воина остались мама, брат, молодая жена и сын от первого брака.

Игорь Химичук, 29 лет

Игорь Химичук

Игорь Игоревич Химичук родился 7 июня 1990 года в городе Чуднов Житомирской области. Служил сначала в 81 отдельной аэромобильной бригаде, а с 2018 года - водителем отделения обеспечения Чудновского районного военного комиссариата.

Был командирован в 72 ОМБр имени Черных Запорожцев в зону проведения ООС.

16 января, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, был убит вражеским снайпером вблизи поселка Новозвановка на Луганщине.

У воина остались мама, две сестры, жена и маленький сын.

Валерий Закусило, 32 года

Валерий Закусило

Валерий Васильевич Закусило( "Морячок", "Бецик") родился 27 октября 1987 года в одной из балтийских республик. Когда родители развелись, Валерий вместе с отцом переехал на его родину - в село Гуничи Овручского района Житомирской области.

Окончил автодорожный техникум. Служил в 36 ОБМП. После переезда в Белую Церковь подписал контракт с 72 ОМБр.

"Мимо меня все пулипролетают. Я стою – а они меня не берут... Так что мы фартовые", - шутил сам Валерий на одном из видео, записанных на Донбассе, демонстрируя простреленную насквозь пулей калибра 7,62 патронную коробку.

Но 18 января удача ему изменила: воин погиб от пули вражеского снайпера в районе Попасной. Враг попал Валерию в голову.

У павшего воина остались родители, жена и две дочери.

Александр Слободянюк, 48 лет

Александр Слободянюк

Александр Викторович Слободянюк ( "Кэп", "погранец") родился 7 января 1972 года в семье военных. Когда Александр был маленьким, семья переехала из Владивостока в город Первомайск Николаевской области.

Учился в Институте внутренних дел. После завершения обучения с середины 1990-х работал в ОВД, был следователем – сначала в Одесской области, впоследствии – в Киеве. Имел 20 лет выслуги и офицерское звание.

Когда началась война, Александр сразу ушел на фронт. Сначала служил в мобильной пограничной заставе. В 2015-16 годах – в 80 ОДШБр, с которой прошел бои в Гранитном. Далее подписал контракт с 72 ОМБр.

19 января 2020 года во время вражеского обстрела наших позиций в Попаснянском районе был ранен. Второе ранение, нанесенное снайпером во время этого же боя, стало для Александра смертельным.

У погибшего воина остались родители, сестра, двое детей и двое внуков.

Василий Муха, 31 год

Василий Муха

Василий Николаевич Муха родился 6 апреля 1988 года в селе Пески-Радьковские Боровского района Харьковской области.

Младший сержант, командир отделения – командир машины 2-го мотопехотного отделения 2-го мотопехотного взвода 2-й мотопехотной роты 37 ОМПБ "Запорожье" 56 ОМПБр.

До войны Василий работал строителем на севере РФ. Но с началом российской агрессии против Украины вернулся на родину и сразу пошел в военкомат добровольцем. По мобилизации служил в 92 ОМБр разведчиком. Прошел бои под Марьинкой и Катериновкой. Далее овладел саперным делом. И дважды продлевал контракт, чтобы оставаться на передовой.

Свой последний контракт заключил практически ровно за год до смерти – 19 января 2019 года.

20 января 2020-го около 20 часов вечера погиб недалеко от поселка Опытное Ясиноватского района. В ответ на обстрел противника Василий открыл огонь из пулемета. И получил три пули. Смертельным для героя стал выстрел вражеского снайпера.

До завершения контракта воину оставалось 10 дней.

У Василия Мухи остался отец, который в одиночку воспитывал сына.

Николай Сорочук, 22 года

Николай Сорочук

Николай Васильевич Сорочук родился 23 мая 1997 года в селе Черныж Маневицкого района Волынской области. С 2000 года жил в селе Лыще Луцкого района.

В 2015 году получил специальность сварщика. Был призван на срочную службу, во время прохождения которой подписал контракт с ВСУ на 3 года. Служил в 8 отдельном горно-штурмовом батальоне 10 отдельной горно-штурмовой бригады.

По завершению контракта вернулся домой, работал в холдинге "Модерн-Экспо", параллельно – учился на юриста в Академии рекреационных технологий и права.

16 декабря 2019 года подписал второй контракт на военную службу – и вернулся в 10 ОГШБр.

Погиб в День Соборности Украины, 22 января, от пули снайпера – на мариупольском направлении.

"Сегодня ночью он писал мне, что жалеет, что не смог вчера меня увидеть и услышать. И я - то же. А сегодня утром его уже нет... Пусть слово мир застрянет вам в горле и" уженета война" так же. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит", - написала любимая девушка Николая, Ирина Чорногуз, волонтер-медик" Госпитальеров ".

У павшего воина остались сестра и мама. О смерти своего брата и сына они узнали из соцсетей.

Михаил Ошурко, 21 год

Михаил Ошурко

Михаил Михайлович Ошурко родился в 1998 году в селе Кутин Заричненского района Ровенской области.

10 октября 2018 года был призван на срочную военную службу. Прошел подготовку в учебном центре "Десна", после чего был направлен в 40 отдельную артиллерийскую бригаду. Впоследствии подписал контракт с ВСУ. Выполнял задачи в районе Попасной, на второй линии обороны.

Погиб 25 января в зоне проведения ООС в Луганской области. Обстоятельства гибели военнослужащего пока не разглашаются.

В родном селе погибшего воина встречали, опустившись на колени. А землячка Михаила, Елена Филончук, посвятила ему трогательный стих, в котором, в частности, были и такие слова:

"Душа незабаром за обрій полине...

Хтось гірко заплаче, добром пом'яне...

Я ж кров'ю тебе захищав, Україно!

Чому ж вберегти не змогла ти мене? "

Евгений Щуренко, 41 год

Евгений Щуренко

Евгений Валерьевич Щуренко родился 27 января 1978 года в селе Лески Килийского района Одесской области. Проживал в Килии. До службы в ВСУ работал в КП "Світло".

С лета 2019-го служил по контракту в 28 ОМБр – старшим механиком-водителем БМП-2 механизированного отделения механизированной роты мехбатальйона.

26 января российско-террористические группировки со стороны оккупированной Старомихайловки из гранатомета СПГ-9 обстреляли боевую машину, в которой ехали Евгений с еще одним военнослужащим. Евгений погиб на месте. Его побратим был серьезно ранен. Произошло это недалеко от Красногоровки.

До своего дня рождения воин не дожил меньше суток.

У него остались мама и жена.

Антон Хоба, 28 лет

Антон Хоба

Антон Владимирович Хоба родился в 1992 году в городе Шостка Сумской области.

Старший сержант, командир инженерно-саперного отделения - начальник инженерной службы 13 ОМПБ 58 ОМПБр.

После окончания в 2010 году Шосткинского профлицея работал на частной фирме, а в 2012-14 годах – на заводе "Импульс".

На войне Антон Хоба – практически с первых дней. Контракт с ВСУ он подписал еще в июне 2014-го. Служил сапером в 91 ОПОЗ Инженерных войск. Первую ротацию в зоне АТО проходил с 12 сентября по 2 ноября 2014 – воевал в районе города Дебальцево. А уже в декабре Антон вместе с другими добровольцами полка отбыл в район Донецкого аэропорта. С 15 декабря выполнял боевые задачи непосредственно в ДАП.

Был активным участником ОО "Братерство", участвовал в работе в патриотическом лагере "Лицар честі ім. Івана Євдокименка". Этот лагерь для молодежи был назван в честь погибшего в ДАП друга Антона.

26 января, среди бела дня, Антон Хоба вместе с побратимом подорвались на установленной врагом мине-ловушке в районе поселка Северное в окрестностях Торецка. От полученных минно-взрывных травм воин умер.

"Я потерял подчиненного, я потерял друга, я потерял сына. Я не буду говорить о мести – все что нужно, мы сделаем. Враг почувствует на себе, что он сюда зря пришел. Земля, окропленная кровью Антона, будет нашей", - присягнул на церемонии прощания с Антоном командир 13 батальона 58 бригады Виталий Гуляев.

У погибшего воина остались родители.

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