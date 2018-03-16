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"Я буду требовать": обвиненный Савченко Тетерук сделал заявление

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Народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук готов отчитаться за каждый прожитый день.

"Я открыт для общества, мне совершенно нечего скрывать", - заявил он "Обозревателю".

Комментируя обвинение, высказанное в его адрес внефракционным народным депутатом Украины Надеждой Савченко о том, что якобы он является российским офицером, принесшим присягу на верность РФ, Тетерук кратко ответил: "Это ложь".

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В то же время он добавил: "Я не личный врач Надежды Савченко. Говорят, у нее нестабильная психика, что она не контролирует свои заявления. То, что она выдает – это либо маниакальный синдром, либо пропаганда, которую ей вливают в голову. Ей нужна медицинская помощь, а не внимание журналистов".

"Жаль, что этому больному человеку много внимания уделяет журналистская общественность и мало – врачи", - заметил нардеп.

В то же время он заверил, что готов дать отчет за каждый день своей жизни, и что ему нечего скрывать. "Если журналисты хотят, пусть проводят журналистское расследование. Мои оппоненты пытаются сбросить на меня очень большое количество фэйков, и каждый из них я готов опровергнуть – с доказательствами, с документами. Но, в свою очередь, я буду требовать от журналистов расследования относительно тех, кто такие фэйки распространяет. Чтобы все было справедливо", - подчеркнул Тетерук.

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Как писал "Обозреватель", в эфире телеканала ZIK Савченко заявила, что нардепы от "Народного фронта" Юрий Береза и Андрей Тетерук являются российскими офицерами, которые давали присягу РФ.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Андрей ТетерукНадежда Савченко
Место
Украина
Объект
Верховная Рада Украины
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