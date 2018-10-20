Взрывы на складе боеприпасов в Ичне: всплыли неожиданные подробности

В Ичне Черниговской области незадолго до пожара и взрывов на арсенале Минобороны были замечены двое подозрительных мужчин в камуфляже неподалеку от армейских складов.

Такое заявление сделал главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина", отчитываясь о расследовании инцидента.

"С проведением допросов на полиграфе, достоверно установлено, что 4 октября, то есть, за 4 дня до взрывов, за 50-70 метров от технической территории, где были арсеналы, были обнаружены 2 человека в камуфляжной форме, которые в ночное время, в 2:00, передвигались по периметру", - сообщил военный прокурор.

"Скорее всего, это была закладка (взрывчатки – ред.)", - считает Матиос.

По его словам, сразу после ЧП военные подняли наряд по тревоге, но найти подозрительных мужчин не удалось. После этого была усилена охрана арсеналов.

Как сообщал OBOZREVATEL, что 9 октября в Черниговской области на территории арсенала Министерства обороны произошли взрывы, после которых начался пожар. Из-за этого пришлось эвакуировать около 15 000 населения, а спасателей и полицию привлекали даже из соседних областей.

Первой официальной версией происшествия стала халатность военных должностных лиц.

Также главный военный прокурор Анатолий Матиос допускал, что взрывы на военных складах могли произойти после детонации при помощи мобильного телефона.