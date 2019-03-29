Выжила чудом: во Львове авто влетело в девушку на пешеходном переходе. Видео 18+

Во Львове 16-летняя девушка, переходя дорогу через пешеходный переход, попала под колеса сразу двух автомобилей, однако отделалась лишь травмами.
Сначала пострадавшую сбил внедорожник, и от удара она оказалась под колесами встречной маршрутки, пишет "24 канал".
Уточняется, что ДТП произошло на улице Кульпарковской. Чтобы освободить подростка из-под колес маршрутки, спасателям пришлось использовать домкрат и пневматические подушки.
Скрин видео
У девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом плечевой кости со смещением.
Водителю Suzuki, нарушившему правила дорожного движения, грозит до трех лет тюрьмы. По факту ДТП открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности движения.
Осторожно, видео 18+!
Как писал OBOZREVATEL, 27 марта под Киевом из-за снега и гололеда вечером столкнулись 19 авто.
Первые 15 столкнулись около 23:15. Через полчаса на этом же участке дороги в ДТП попали еще две машины, вследствие чего были травмированы два пассажира.
Еще через несколько минут столкнулись две легковые машины, из-за чего пострадала женщина.
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